Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

Sister agitou a festa ao som de "World, Hold On"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:45

Bob Sinclar posta vídeo de Ana Paula Renault no BBB Crédito: Reprodução

O clima da última festa do Big Brother Brasil 26 ultrapassou fronteiras. Quem roubou a cena foi Ana Paula Renault, que se jogou na pista ao som de “World, Hold On” e acabou chamando a atenção do próprio criador do hit.

O DJ francês Bob Sinclar compartilhou o vídeo da sister dançando animadamente e fez questão de mandar um recado carinhoso aos brasileiros. Em publicação nas redes, escreveu que o Brasil está “sempre em seu coração” e celebrou o sucesso contínuo da música.

A faixa, interpretada por Steve Edwards, ganhou novo fôlego após a cena viralizar. Internautas comentaram que voltaram a ouvir o hit repetidamente, alguns até disseram que a música virou trilha do dia seguinte.

O impacto foi imediato: “World, Hold On” disparou nas plataformas digitais e chegou ao topo das mais ouvidas no iTunes Brasil, mostrando como um momento espontâneo dentro da casa pode reacender um clássico das pistas.

