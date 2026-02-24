Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:45
O clima da última festa do Big Brother Brasil 26 ultrapassou fronteiras. Quem roubou a cena foi Ana Paula Renault, que se jogou na pista ao som de “World, Hold On” e acabou chamando a atenção do próprio criador do hit.
O DJ francês Bob Sinclar compartilhou o vídeo da sister dançando animadamente e fez questão de mandar um recado carinhoso aos brasileiros. Em publicação nas redes, escreveu que o Brasil está “sempre em seu coração” e celebrou o sucesso contínuo da música.
Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'
A faixa, interpretada por Steve Edwards, ganhou novo fôlego após a cena viralizar. Internautas comentaram que voltaram a ouvir o hit repetidamente, alguns até disseram que a música virou trilha do dia seguinte.
O impacto foi imediato: “World, Hold On” disparou nas plataformas digitais e chegou ao topo das mais ouvidas no iTunes Brasil, mostrando como um momento espontâneo dentro da casa pode reacender um clássico das pistas.