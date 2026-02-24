Acesse sua conta
Quem é Duda Rubert? Influenciadora que beijou Benício Huck é apontada como affair de Zé Felipe

Catarinense de 20 anos soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:54

Duda Rubert
Duda Rubert Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você entrou nas redes sociais depois do Carnaval, provavelmente se deparou com o nome de Duda Rubert. A influenciadora catarinense virou assunto após trocar beijos com Benício Huck na Sapucaí e, quase ao mesmo tempo, ser apontada como possível affair de Zé Felipe.

Duda tem 20 anos e nasceu em Concórdia, no interior de Santa Catarina. O burburinho começou no último sábado, durante o Desfile das Campeãs, quando ela foi vista ao lado de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. Solteiro após o fim do namoro com Luiza Burlamaqui, o jovem curtiu a noite em um camarote da Marquês de Sapucaí e deixou o local acompanhado da influenciadora.

Enquanto isso, outro nome entrou na história: Zé Felipe. O cantor passou a seguir Duda nas redes e fez elogios públicos durante entrevistas no Carnaval. Nos bastidores, comentários apontam que os dois teriam se aproximado em um after de show do cantor Nattan. Oficialmente, nada foi confirmado.

Mas afinal, quem é Duda Rubert além dos rumores? A jovem ganhou projeção no TikTok com vídeos de dança e dublagens e, com o tempo, consolidou sua imagem no Instagram com conteúdos voltados para moda e beleza. Hoje, ela reúne mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Determinada a investir na carreira artística, Duda decidiu não seguir o caminho da Medicina, curso desejado por seus pais, para apostar na atuação. Ela já desfilou em Nova York e, aos 19 anos, comprou um apartamento de alto padrão em São Paulo, além de um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 500 mil.

