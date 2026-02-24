Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) para uma 'virada' no seu bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o ritmo da semana engrenou de vez, não é só impressão sua. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a Lua continua sua jornada pelo signo de Gêmeos, mas com um detalhe que muda tudo: ela entra oficialmente na fase Crescente.

Sabe o que isso significa na prática? Que o universo parou de apenas "sugerir" ideias e agora está te dando um empurrão para a ação. Se ontem foi dia de pensar, hoje é dia de realizar. A comunicação está tinindo, as vendas voam e aquela intuição para os números da sorte está mais barulhenta do que nunca. O único perigo é querer abraçar o mundo e não terminar nada, então foque no seu palpite e vá fundo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O papo está rendendo e o clima é de total descontração. No trabalho, é o momento ideal para assinar contratos rápidos ou fechar aquele acordo que estava na dúvida. Use sua criatividade para resolver qualquer pepino que surgir.
  • Números da sorte: 3, 21, 39

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Hoje a sua segurança vem da conversa. Falar sobre planos práticos com quem você ama vai trazer paz ao coração. No financeiro, a fase crescente dá um empurrãozinho para quem trabalha por conta própria. Dinheiro chama dinheiro!
  • Números da sorte: 2, 14, 44

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Com a Lua brilhando e crescendo no seu signo, você está simplesmente irresistível. É o seu momento de brilhar, tomar a frente dos projetos e convencer qualquer um com a sua lábia. Sua sorte está no topo!
  • Números da Sorte: 5, 15, 22

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O dia pede um pouco mais de silêncio e observação. Confie no seu "faro" antes de tomar qualquer decisão importante. No trabalho, os bastidores são o seu melhor lugar hoje; planeje agora para brilhar depois.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hora de circular! A vida social está pedindo passagem e novas amizades podem trazer oportunidades incríveis, inclusive no amor. No trabalho, a união faz a força: compartilhe suas ideias e veja os projetos crescerem.
  • Números da sorte: 7, 19, 52

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você está na mira do sucesso! A Lua Crescente ilumina sua carreira e pede que você mostre o que sabe fazer de melhor. Planos de longo prazo com o parceiro ganham força e foco total.
  • Números da sorte: 4, 28, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua mente busca horizontes maiores. Ótimo dia para estudar, lidar com burocracias ou contatos de fora. O amor se fortalece quando vocês compartilham os mesmos sonhos e ideais.
  • Números da sorte: 6, 33, 54

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O clima é de mistério e desejo de ir fundo nas questões. No trabalho, sua visão estratégica está imbatível para lidar com investimentos. Use as palavras certas para expressar o que sente e verá as portas se abrindo.
  • Números da sorte: 8, 13, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A Lua Crescente no seu signo oposto foca tudo nas parcerias. É hora de crescer junto com alguém! Se tem um acordo para fechar ou uma venda importante na mira, o sinal verde está aceso.
  • Números da sorte: 1, 11, 30

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O amor se prova nas pequenas coisas: uma ajuda em casa ou um gesto prático valem ouro hoje. No trabalho, você vai produzir por três! Ótimo momento para organizar a bagunça e fazer o fluxo render.
  • Números da sorte: 10, 26, 49

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Sextou na terça? Para você, sim! A Lua em signo amigo traz sorte, diversão e muita criatividade. Seus projetos pessoais recebem um empurrão extra do destino. Aproveite esse magnetismo para atrair o que deseja.
  • Números da sorte: 17, 35, 58

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O aconchego do lar é o seu refúgio hoje. Organizar seu cantinho ou bater um papo com a família vai trazer o conforto que você precisa. No trabalho, a estabilidade emocional vai ajudar sua produtividade a decolar.
  • Números da sorte: 7, 12, 48

