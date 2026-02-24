ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) para uma 'virada' no seu bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o ritmo da semana engrenou de vez, não é só impressão sua. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a Lua continua sua jornada pelo signo de Gêmeos, mas com um detalhe que muda tudo: ela entra oficialmente na fase Crescente.

Sabe o que isso significa na prática? Que o universo parou de apenas "sugerir" ideias e agora está te dando um empurrão para a ação. Se ontem foi dia de pensar, hoje é dia de realizar. A comunicação está tinindo, as vendas voam e aquela intuição para os números da sorte está mais barulhenta do que nunca. O único perigo é querer abraçar o mundo e não terminar nada, então foque no seu palpite e vá fundo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O papo está rendendo e o clima é de total descontração. No trabalho, é o momento ideal para assinar contratos rápidos ou fechar aquele acordo que estava na dúvida. Use sua criatividade para resolver qualquer pepino que surgir. Números da sorte: 3, 21, 39

Touro (20/04 a 20/05)

Hoje a sua segurança vem da conversa. Falar sobre planos práticos com quem você ama vai trazer paz ao coração. No financeiro, a fase crescente dá um empurrãozinho para quem trabalha por conta própria. Dinheiro chama dinheiro! Números da sorte: 2, 14, 44

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com a Lua brilhando e crescendo no seu signo, você está simplesmente irresistível. É o seu momento de brilhar, tomar a frente dos projetos e convencer qualquer um com a sua lábia. Sua sorte está no topo! Números da Sorte: 5, 15, 22



Câncer (21/06 a 22/07)

O dia pede um pouco mais de silêncio e observação. Confie no seu "faro" antes de tomar qualquer decisão importante. No trabalho, os bastidores são o seu melhor lugar hoje; planeje agora para brilhar depois. Números da sorte: 9, 27, 45

Leão (23/07 a 22/08)

Hora de circular! A vida social está pedindo passagem e novas amizades podem trazer oportunidades incríveis, inclusive no amor. No trabalho, a união faz a força: compartilhe suas ideias e veja os projetos crescerem. Números da sorte: 7, 19, 52

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está na mira do sucesso! A Lua Crescente ilumina sua carreira e pede que você mostre o que sabe fazer de melhor. Planos de longo prazo com o parceiro ganham força e foco total. Números da sorte: 4, 28, 40

Libra (23/09 a 22/10)

Sua mente busca horizontes maiores. Ótimo dia para estudar, lidar com burocracias ou contatos de fora. O amor se fortalece quando vocês compartilham os mesmos sonhos e ideais. Números da sorte: 6, 33, 54

Escorpião (23/10 a 21/11)

O clima é de mistério e desejo de ir fundo nas questões. No trabalho, sua visão estratégica está imbatível para lidar com investimentos. Use as palavras certas para expressar o que sente e verá as portas se abrindo. Números da sorte: 8, 13, 60



Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua Crescente no seu signo oposto foca tudo nas parcerias. É hora de crescer junto com alguém! Se tem um acordo para fechar ou uma venda importante na mira, o sinal verde está aceso. Números da sorte: 1, 11, 30

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O amor se prova nas pequenas coisas: uma ajuda em casa ou um gesto prático valem ouro hoje. No trabalho, você vai produzir por três! Ótimo momento para organizar a bagunça e fazer o fluxo render. Números da sorte: 10, 26, 49

Aquário (20/01 a 18/02)



Sextou na terça? Para você, sim! A Lua em signo amigo traz sorte, diversão e muita criatividade. Seus projetos pessoais recebem um empurrão extra do destino. Aproveite esse magnetismo para atrair o que deseja. Números da sorte: 17, 35, 58