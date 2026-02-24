Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) para uma 'virada' no seu bolso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00
Se você sentiu que o ritmo da semana engrenou de vez, não é só impressão sua. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a Lua continua sua jornada pelo signo de Gêmeos, mas com um detalhe que muda tudo: ela entra oficialmente na fase Crescente.
Sabe o que isso significa na prática? Que o universo parou de apenas "sugerir" ideias e agora está te dando um empurrão para a ação. Se ontem foi dia de pensar, hoje é dia de realizar. A comunicação está tinindo, as vendas voam e aquela intuição para os números da sorte está mais barulhenta do que nunca. O único perigo é querer abraçar o mundo e não terminar nada, então foque no seu palpite e vá fundo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo