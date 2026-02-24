CURIOSIDADES

Número 1 ou 2? Saiba por que os vasos sanitários têm 'dois botões' e qual deles é o melhor para apertar

Descarga dupla permite escolher a quantidade de água usada, ajudando a evitar desperdícios no dia a dia

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:00

Com dois botões e volumes diferentes, o sistema alia praticidade, economia financeira e uso consciente da água Crédito: Reprodução YouTube

Muita gente aciona a descarga no automático. Já quando se depara com dois botões no vaso sanitário, é comum surgir a dúvida. Por que existem duas opções para algo que, durante tanto tempo, funcionou com apenas uma?

Esse modelo é conhecido como descarga dupla. Ele foi criado para economizar água, liberando volumes diferentes conforme o tipo de resíduo.

Em vez de usar sempre a mesma quantidade, o usuário pode escolher a opção mais adequada.

A ideia surgiu como resposta a políticas de uso racional da água adotadas em vários países. No Brasil, por exemplo, normas técnicas passaram a incentivar equipamentos mais eficientes para reduzir desperdícios nas residências.

Funcionamento do sistema

O mecanismo é relativamente simples. Dentro da caixa acoplada há um reservatório que armazena água e duas válvulas programadas para liberar volumes distintos.

Quando um dos botões é pressionado, apenas a válvula correspondente é acionada. Assim, o sistema controla com precisão a quantidade despejada no vaso.

Em termos práticos, é como regular a intensidade de uma torneira. Você não precisa abrir totalmente se um fluxo menor já resolve a situação. O mesmo raciocínio vale para a descarga.

Diferença real entre os botões

A principal diferença está no volume liberado. O botão menor aciona uma descarga parcial, geralmente em torno de 3 litros de água, suficiente para resíduos líquidos.

Já o botão maior libera o volume completo do reservatório, que costuma variar entre 6 e 9 litros, indicado para resíduos sólidos.

O botão menor costuma ter tamanho mais discreto, enquanto o maior ocupa área maior no painel. O formato foi pensado para facilitar a identificação, mesmo para quem nunca utilizou o sistema.

Importância dos botões

A distinção faz diferença no consumo mensal. Em uma casa com quatro pessoas, o uso correto pode representar uma economia significativa ao longo do ano, sem alterar a eficiência da limpeza.