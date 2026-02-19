Nem Japão, nem Europa: a cidade 'perfeita' fica no Brasil e lidera ranking nacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
19 de fevereiro de 2026
Quando o assunto é limpeza urbana, o Brasil raramente é citado como exemplo internacional. No entanto, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul vem mudando essa percepção.
Com aproximadamente 45 mil moradores, Marau ganhou projeção ao alcançar o topo de um dos principais indicadores nacionais de gestão de resíduos sólidos.
Nagasaki Hashima, no Japão
O destaque veio a partir do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), estudo elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana em parceria com a PwC Brasil.
No levantamento mais recente, o município obteve a pontuação de 0,827 em uma escala que vai de 0 a 1, resultado considerado de excelência dentro dos critérios adotados.
A metodologia analisa como as administrações municipais organizam o manejo dos resíduos gerados pela população.
Entre os fatores avaliados estão o planejamento da coleta, a destinação ambientalmente adequada, a eficiência operacional dos serviços e a viabilidade econômica do sistema.
A combinação desses elementos permite medir o grau de sustentabilidade da política pública adotada.
O bom desempenho não ocorreu por acaso. A administração municipal promoveu ajustes em contratos e processos ligados à coleta e ao tratamento do lixo, priorizando qualidade e otimização de recursos.
Houve também investimentos em organização logística e acompanhamento técnico das operações.
Outro ponto decisivo foi a participação ativa dos moradores. A adesão à separação correta dos materiais recicláveis e ao descarte responsável contribuiu para tornar o sistema mais eficiente, reduzindo desperdícios e ampliando o reaproveitamento.
Apesar do exemplo positivo, o panorama brasileiro ainda apresenta obstáculos relevantes. Diversas cidades continuam lidando com aterros irregulares e índices limitados de reciclagem.
Nesse contexto, o caso de Marau demonstra que planejamento consistente, gestão profissionalizada e engajamento comunitário podem transformar a realidade local e servir de inspiração para outros municípios do país.