LIMPEZA

Nem Japão, nem Europa: a cidade 'perfeita' fica no Brasil e lidera ranking nacional

Cidade gaúcha com cerca de 45 mil habitantes alcança uma das maiores notas do país em gestão de resíduos sólidos e vira referência nacional

Agência Correio

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:00

Resultado mostra que planejamento eficiente e participação da população podem transformar a limpeza urbana no Brasil Crédito: (Foto: Eliane Andrea Bender Ijuí/ Wikimedia Commons)

Quando o assunto é limpeza urbana, o Brasil raramente é citado como exemplo internacional. No entanto, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul vem mudando essa percepção.

Com aproximadamente 45 mil moradores, Marau ganhou projeção ao alcançar o topo de um dos principais indicadores nacionais de gestão de resíduos sólidos.

Nagasaki Hashima, no Japão 1 de 3

Reconhecimento em avaliação nacional

O destaque veio a partir do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), estudo elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana em parceria com a PwC Brasil.

No levantamento mais recente, o município obteve a pontuação de 0,827 em uma escala que vai de 0 a 1, resultado considerado de excelência dentro dos critérios adotados.

A metodologia analisa como as administrações municipais organizam o manejo dos resíduos gerados pela população.

Entre os fatores avaliados estão o planejamento da coleta, a destinação ambientalmente adequada, a eficiência operacional dos serviços e a viabilidade econômica do sistema.

A combinação desses elementos permite medir o grau de sustentabilidade da política pública adotada.

Estratégias que fizeram a diferença

O bom desempenho não ocorreu por acaso. A administração municipal promoveu ajustes em contratos e processos ligados à coleta e ao tratamento do lixo, priorizando qualidade e otimização de recursos.

Houve também investimentos em organização logística e acompanhamento técnico das operações.

Outro ponto decisivo foi a participação ativa dos moradores. A adesão à separação correta dos materiais recicláveis e ao descarte responsável contribuiu para tornar o sistema mais eficiente, reduzindo desperdícios e ampliando o reaproveitamento.

Um contraste com o cenário nacional

Apesar do exemplo positivo, o panorama brasileiro ainda apresenta obstáculos relevantes. Diversas cidades continuam lidando com aterros irregulares e índices limitados de reciclagem.