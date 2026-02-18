Acesse sua conta
Vanderson Nascimento se pronuncia após ser atingido por cassetete

O apresentador publicou um vídeo nas redes sociais após o incidente ocorrido nesta quarta-feira (18)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:54

Vanderson Nascimento
Vanderson Nascimento Crédito: Reprodução

Durante a transmissão ao vivo do Bahia Meio-Dia, o apresentador Vanderson Nascimento foi atingido pelo cassetete de um policial enquanto cobria o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas. Após o episódio, ocorrido nesta quarta-feira (18), o jornalista utilizou as redes sociais para se manifestar.

O apresentador iniciou o vídeo tranquilizando o público sobre seu estado de saúde: “Está tudo bem comigo mesmo, de verdade mesmo, então fiquem despreocupados, tranquilos. Uma situação lamentável, né, que não condiz com o nosso Carnaval de jeito nenhum”.

Vanderson informou que o comando da Polícia Militar entrou em contato para se retratar pelo ocorrido durante a transmissão. “O comandante-geral da Polícia Militar já me ligou para pedir desculpas pelo que aconteceu. A TV Bahia também está acompanhando de perto para que cenas como essa não voltem a acontecer, porque não é o que a gente espera de uma festa tão bonita como o Carnaval, né?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

“Entendemos que há muita gente na rua e respeitamos o trabalho da Polícia Militar, mas excessos não podem ser normalizados”, enfatizou. 

Ao final, o apresentador se despediu dos internautas e confirmou seu afastamento temporário para descanso, conforme já planejado. “Um beijo pra todo mundo. Pra você que curtiu o Carnaval, pra você que ficou de casa, que acompanhou a cobertura da Rede Bahia. E vou descansar, já estava previsto esse descanso, uma maratona muito grande aí de cobertura ao vivo do Carnaval de Salvador e em breve estamos juntos no Bahia Meio Dia, certo? Beijo pra todo mundo!".

O Arrastão da Quarta-feira de Cinzas é uma tradição que marca o encerramento oficial da folia na capital baiana. Idealizado por Carlinhos Brown, que realizou a abertura deste ano, o evento também contou com apresentações de Léo Santana, Edcity, Daniel Vieira e Tony Salles.

Tags:

Arrastão da Quarta de Cinzas Vanderson Nascimento

