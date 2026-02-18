Acesse sua conta
Arerê! Carnaval de Salvador é marcado por embates entre estrelas do axé e tensão nos bastidores

Conflitos entre artistas, disputas judiciais e acusações de racismo marcaram os bastidores da folia

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:55

Folia foi marcada por embates entre artistas, problemas de organização
Folia foi marcada por embates entre artistas, problemas de organização

A edição de 2026 do Carnaval de Salvador foi marcada não apenas por recordes de público e hits disputando o topo das playlists, mas também por uma sequência de conflitos envolvendo alguns dos principais nomes da festa. De disputas judiciais a trocas de farpas e acusações de racismo, os bastidores ganharam protagonismo na folia.

Ordem dos trios vira batalha judicial

O impasse mais emblemático envolveu Daniela Mercury e a abertura do Circuito Dodô, na Barra-Ondina. A cantora tenta há cerca de dez anos recolocar o bloco Crocodilo na posição de abertura do desfile, posto que ocupou na estreia do circuito.

Uma decisão judicial que anteriormente favorecia a artista foi revogada às vésperas da festa, reacendendo o debate sobre tradição, protagonismo e critérios técnicos na definição da ordem dos trios. Em nota, o bloco informou que pretende recorrer, defendendo o reconhecimento da importância histórica da cantora para o axé.

Bell Marques, Olodum e Filhos de Gandhy entram na discussão

No domingo, Bell Marques reclamou de retenção no percurso do bloco Camaleão. Segundo ele, o trio ficou parado por mais tempo do que o previsto por causa da dinâmica de saída do Olodum, que desfilava à frente.

O cantor afirmou que não poderia seguir o mesmo ritmo do bloco anterior sem comprometer o próprio desfile. A situação ganhou novo capítulo no dia seguinte, quando integrantes do Afoxé Filhos de Gandhy cobraram o cumprimento de um acordo que previa horário específico para a saída do Camaleão. Representantes do afoxé alegaram que o combinado não teria sido respeitado, causando atraso no desfile do grupo.

Ivete tenta apaziguar e também vira alvo indireto

Em meio ao clima tenso, Ivete Sangalo saiu em defesa de Bell Marques, pedindo compreensão diante dos imprevistos de uma festa de grandes proporções. A artista afirmou que atrasos fazem parte de um evento com milhões de pessoas e reforçou o respeito pelo colega.

Ainda assim, Ivete se viu no centro de outras polêmicas. Uma delas envolveu Claudia Leitte. Durante desfile no circuito, Claudia decorou o trio com tranças de alho, dentro do conceito “Especiarias”. Nas redes sociais, parte do público interpretou o elemento como possível indireta à música “Vampirinha”, aposta de Ivete para o Carnaval. A associação, baseada no simbolismo popular do alho como forma de afastar vampiros, virou meme e dividiu opiniões.

Outro episódio envolveu Igor Kannário. O artista afirmou ter bloqueado Ivete nas redes sociais após perceber que a cantora passou a segui-lo recentemente. Em entrevistas, declarou não ter relação com a artista e questionou o momento do gesto, afirmando que nunca teve proximidade com ela. Ivete não comentou o caso.

Anitta interrompe show por retenção

Na sexta-feira, Anitta precisou interromper a apresentação no Circuito Dodô para explicar ao público que não conseguia avançar porque outro trio bloqueava a passagem. A cantora afirmou que seguir adiante poderia gerar compressão perigosa entre foliões da pipoca e integrantes de bloco privado à frente.

O momento evidenciou novamente problemas de logística e superlotação, um dos pontos mais criticados nesta edição.

Carla Perez pede desculpas após acusação de racismo

Fora das disputas de trio, uma das maiores repercussões do Carnaval envolveu Carla Perez. A artista foi criticada após aparecer sobre os ombros de um segurança negro durante o desfile do bloco infantil Algodão Doce, no circuito Osmar.

A imagem gerou acusações de que a cena reproduzia simbologias ligadas à subalternização histórica de pessoas negras. Intelectuais e influenciadores apontaram desconforto com a representação.

Em nota publicada nas redes sociais, Carla afirmou que subiu nos ombros do trabalhador para se aproximar do público infantil, mas reconheceu o impacto da imagem. Declarou que a cena “reproduz simbologias” associadas a desigualdades históricas, pediu desculpas e reafirmou compromisso no combate ao racismo estrutural.

