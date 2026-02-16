O NOME POR TRÁS DOS VIPS

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Promoter carioca com 26 anos de carreira, ela construiu uma rede que conecta artistas, influenciadores e marcas

Carol Sampaio, a Midas da folia que transforma convite em prestígio Crédito: Reprodução/Instagram

Na edição deste Carnaval de Salvador 2026, Carol Sampaio aparece como uma das figuras mais influentes nos bastidores das festas e camarotes premium da folia baiana. A partir da experiência consolidada em décadas de trabalho no Rio de Janeiro, ela assume a curadoria de convidados e relacionamento do Camarote Salvador e do Camarote Club, imprimindo seu estilo de networking e hospitalidade num dos circuitos mais disputados da temporada.

Carol não é apenas uma lista de VIPs ou nome nas pulseiras. Ela carrega 25 anos de trajetória montando a atmosfera social de festas icônicas no Brasil, reunindo celebridades, influenciadores, empresários e marcas em um mesmo ambiente de experiências únicas. No Carnaval carioca, ela esteve por trás de projetos como o Nosso Camarote na Sapucaí e festas que marcaram a noite exuberante da cidade.

Em entrevista recente ao CORREIO, ela trouxe detalhes de como Salvador se tornou parte dessa história. Sobre sua estreia no Carnaval baiano, Carol explicou que sua vinda foi “um movimento muito consciente”, Salvador sempre esteve no seu radar por sua energia e potência cultural únicas e não se trata apenas de replicar um modelo do Rio, mas de adaptar seu trabalho “à dinâmica própria da festa e aos códigos locais”.

Mesmo diante do desafio de conectar duas cenas distintas de folia, Carol crava seu método como relacionamento com propósito. Ela afirmou que sua função vai além de chamar famosos, é criar coerência e interação real entre convidados e o evento, um trabalho que, segundo ela, é resultado de relações longas construídas ao longo de muitos anos.

Ela afirmou ao CORREIO que “começou há 26 anos”, antes mesmo da internet dominar o trabalho de eventos, e que isso ajudou a manter **relações que hoje se comprovam um legado e não apenas uma rotina profissional”.

Isso ficou evidente com a lista de convidados que circula em Salvador este ano. Entre os nomes reunidos por sua curadoria estão Sheron Menezzes, Mariana Ximenes, Alexandre Nero e João Vicente, além de influenciadores que cruzam o circuito Barra-Ondina durante os seis dias de Carnaval no Camarote Club.

No Camarote Salvador também foi possível ver um desfile de artistas e personalidades que refletem esse poder de networking: Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa, Regina Casé, Marina Sena e Mari Gonzalez foram alguns dos rostos que circularam no espaço em uma primeira noite marcada por brilho e festa.

O trabalho de Carol Sampaio cruza a festa e a elaboração estratégica dos grandes eventos brasileiros. Sua chegada a Salvador simboliza não só uma expansão geográfica da carreira, mas uma aproximação entre dois dos maiores palcos da folia no país, conectando a tradição da Sapucaí com a energia contagiante da capital baiana, numa experiência que vai além do convite e da fama, é sobre valorizar celebridade e cultura numa narrativa integrada aos camarotes premium da Bahia.