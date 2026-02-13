Acesse sua conta
Carol Sampaio explica como se monta a lista de um camarote premium

À frente da curadoria de convidados do Camarote Salvador e do Club, a produtora carioca fala sobre alinhamento, identidade local e a arte de transformar networking em atmosfera

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:07

Carol Sampaio ao lado da atriz Fernanda Paes Leme
Carol Sampaio ao lado da atriz Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução

No Carnaval, a porta de entrada de um camarote pode dizer mais sobre a festa do que o próprio line up. É ali, na seleção de nomes que circulam entre marcas, artistas e empresários, que se desenha parte da narrativa do evento. Para a produtora Carol Sampaio, responsável pela curadoria de convidados do Camarote Salvador e do Camarote Club, a lista é menos sobre celebridade e mais sobre coerência.

Com trajetória consolidada no Carnaval carioca, ela descreve a chegada a Salvador como um movimento calculado. “Foi um movimento muito consciente. O Rio é minha base, onde construí minha trajetória e desenvolvi minha forma de trabalhar, mas Salvador sempre esteve no meu radar como uma potência cultural única.” A mudança, diz, não é apenas geográfica. “Exige entender a dinâmica própria da festa, os códigos locais e o ritmo da cidade.”

A adaptação passa por reconhecer que a capital baiana impõe seus próprios critérios de pertencimento. “A curadoria não pode ser deslocada da cidade”, afirma. “A ideia é valorizar essa identidade em todos os níveis: na escolha dos convidados, nas experiências propostas e na forma de receber.” Música, gastronomia e conexão com a cena local entram como variáveis tão importantes quanto alcance digital.

No centro do processo está uma pergunta simples, quase pragmática. “Essa pessoa faz sentido dentro desse contexto? Ela conversa com o público, com as marcas, com a proposta do espaço?” Para Carol, relevância é apenas uma parte da equação. “Uma lista bem construída não é sobre status, é sobre coerência e atmosfera. Cada convidado precisa ter um motivo legítimo para estar ali.”

O desafio, segundo ela, é equilibrar diversidade e energia sem transformar o camarote em vitrine desconexa. “Gosto de reunir perfis diferentes: artistas, criadores de conteúdo, empresários, atletas, nomes da cena local e nacional.” A combinação, explica, amplia o alcance e fortalece o posicionamento do evento. Mas há um elemento menos mensurável. “A energia certa garante que tudo funcione na prática. Carnaval é convivência. A lista precisa funcionar no ambiente real, não apenas no papel.”

No fim, a curadoria se aproxima mais da hospitalidade do que do marketing. “Cuidar de pessoas é essencial. Networking não é sobre volume, é sobre relação.” Para ela, a experiência começa antes da festa e se consolida nos detalhes. “Hospitalidade está nos detalhes, na escuta e na capacidade de criar conexões genuínas. Quando isso é verdadeiro, o evento deixa de ser apenas uma festa e se torna um ponto de encontro relevante.”

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Famosos Camarote Salvador Camarote Salvador 2026

