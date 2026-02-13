PIPOCA

Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Problema no gerador do caminhão causou o incidente; entenda

Monique Lobo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:19

Tony Salles Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O trio que arrastava a pipoca do cantor Tony Salles, nesta sexta-feira (13), no Circuito Osmar (Campo Grande), quebrou. Com o incidente, o artista precisou encerrar o desfile.

De acordo com a assessoria de imprensa de Tony Salles, o trio passava próximo ao Relógio de São Pedro, quando apresentou problemas no gerador. O equipamento parou de funcionar, o que impossibilitou a continuidade da pipoca.

Música do Carnaval

Detentor de uma das apostas para a música do Carnaval, Tony e sua "Panamera" ainda vão aparecer na segunda-feira (16), no bloco As Muquiranas, que também vai desfilar no Circuito Osmar (Campo Grande).

Na quinta (12), ele levou sua pipoca para o Circuito Dodô (Barra-Ondina). "Eu estou muito feliz e realizado por tudo que vem acontecendo. Panamera é uma grande realização para todos nós, porque é uma música muito especial e uma das favoritas do Carnaval. Eu estou pedindo para que as pessoas votem muito porque isso é o mais importante. A coreografia está afiada e todo mundo está dançando", disse em cima do trio.