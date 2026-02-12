Acesse sua conta
Ao som de 'Panamera', Tony Salles inicia apresentação no Circuito Barra/Ondina

Cantor embalou público que lotou a pipoca na orla

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:44

Tonny Salles no circuito Dodô
Tonny Salles no circuito Docô Crédito: Reprodução/ PopLine TV

Talvez você, leitor, não saiba, mas existe uma fundação brasileira que leva o nome do Cacique Cobra Coral. Todos os anos, a entidade é contratada para garantir que a chuva não atrapalhe grandes eventos realizados no país. Se foi acionada para o Carnaval, o Cacique não contava com o poder da bateria de Tony Salles, que provocou um mini temporal ao chegar ao Circuito Barra-Ondina, nesta quinta-feira (12).

A chuva cessou e, logo depois, Tony subiu ao trio. O início não poderia ser diferente: Panamera, aposta do cantor para o Carnaval de 2026, abriu o desfile. A faixa celebra a presença da cultura latina no pagode e mistura influências cubanas e espanholas à música baiana.

Tonny Salles no circuito Barra/Ondina

Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV
Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV
Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV
Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV
Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV
1 de 5
Tonny Salles no circuito Docô por Reprodução/ PopLine TV

O cantor celebrou o sucesso da canção entre o público e comentou sobre a disputa pelo prêmio de Música do Carnaval. "Eu estou muito feliz e realizado por tudo que vem acontecendo. Panamera é uma grande realização para todos nós, porque é uma música muito especial e uma das favoritas do Carnaval. Eu estou pedindo para que as pessoas votem muito porque isso é o mais importante. A coreografia está afiada e todo mundo está dançando", afirmou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

