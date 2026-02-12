SHOW DE HITS

Presença surpresa de Melody e multidão marcam estreia de Pedro Sampaio no Carnaval de Salvador

Com a participação surpresa de Melody, os foliões soltaram a voz para cantar “Jetski” ao lado da artista



Alan Pinheiro

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 22:26

Pedro Sampaio cantou com Melody no Carnaval de Salvador Crédito: Perla Ribeiro/ Reprodução/ Redes sociais

O DJ Pedro Sampaio estreou no comando de um trio elétrico no Carnaval de Salvador em grande estilo, arrastando uma multidão animada atrás do trio. O artista chegou ao circuito Dodô (Barra/Ondina) na noite desta quinta-feira (12) com um repertório repleto de hits que já estão na boca dos foliões.

A cantora Melody, voz do sucesso “Jetski”, surpreendeu ao aparecer no trio acompanhando o DJ. A atriz Paola Oliveira também esteve entre as convidadas do Trio Dragão, comandado por Pedro Sampaio no primeiro dia oficial da folia na capital baiana.

Com a participação surpresa de Melody, os foliões soltaram a voz para cantar “Jetski” ao lado da artista, logo no início do desfile do bloco.

O músico chegou na avenida com um figurino inspirado em Dona Hermínia, personagem eternizada por Paulo Gustavo. “A Hermínia já carrega um exagero estético muito próprio. Transformamos essa identidade em elementos de styling, como o boné e a capa com bobs, que trazem humor, mas também construção visual”, destacou o stylist Marcell Maia.