A VEZ DO SAMBA

Alerta Geral abre o desfile dos blocos que levam o sambão raiz para a avenida

Depois do Alerta, outros sete blocos de samba estavam programados para sair

Moyses Suzart

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:39

Alerta Geral abre o desfile dos blocos que levam o sambão raiz para a avenida Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

Chapéu de malandro com fitinha azul, como saudação todos levantam em reverência ao samba raiz. Quando Arlindinho Cruz iniciou os trabalhos do bloco mais tradicional de samba do carnaval de Salvador, o Alerta Geral avisou que, dali em diante, o Campo Grande seria só samba.

Para Raquel, que perdeu as contas dos anos que sai no alerta, o dia é mais que especial. É seu aniversário de 56 anos bem vividos. Com sua amiga, Raquel Santana, sambar é um ato de resistência. E quando fundo de quintal pegou o microfone e disse: saudamos as mulheres do samba, que não precisam de homem pra porra nenhuma", ela rebolou e deu um grito: é hoje!

O bloco, perfumada de mulher, mostra que o samba é cadência e pode ser cantado e dançado no trio. Nós pagodes mais lentos, uma dancinha agarradinhos. Quando a percussão aumenta a velocidade, todo mundo arruma espaço para sambar, como se estivesse na Sapucaí.

Aos 76 anos, Elisabeth Barreto virou sambista há cinco anos, quando saiu pela primeira vez com sua filha e genro.nunca mais parou. Mesmo no aperto, ela acha gostoso.

"Eu me sinto viva no Alerta. As vezes não dá pra sambar, mas o calor humano é como voltar a ter 20 anos" disse. De fato, é um bloco cheio. Encontrar um lugar para sambar, só se afastando do trio. A ala das baianas conseguiam. Na comissão de frente, as baianas sambam com mais liberdade, enquanto um grupo de samba que ficava no chão fazia um som à parte.

Depois do Alerta, outros sete blocos de samba estavam programados para sair. Todos seguem a história do Alerta, desde a década de 70 levando samba para o Carnaval. Afinal, aqui também nasceu o samba. Nada mais justo.