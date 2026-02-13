Acesse sua conta
Bloco Crocodilo volta a abrir desfiles no Circuito Barra-Ondina após decisão judicial

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) informou que vai atender a decisão

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 00:53

Daniela Mercury
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury Crédito: Divulgação/Quero Abadá

Uma decisão da Justiça baiana determinou que o Bloco Crocodilo volte a ser o primeiro a desfilar no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Com isso, o bloco abrirá os desfiles no domingo (15) e na segunda-feira (16), a partir das 15h30. A Empresa Salvador Turismo (Saltur) informou que vai atender a decisão.

A decisão se baseou no critério de antiguidade, previsto no regulamento do próprio Carnaval, que estabelece a ordem de desfile dos blocos. O Bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury, foi pioneiro no Circuito Barra-Ondina, inaugurando o trajeto em 1996.

Bloco Crocodilo de Daniela Mercury

Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
1 de 5
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá

Em comunicado aos associados, a organização do bloco orientou que os foliões cheguem cedo para acompanhar o desfile desde o início. Na segunda-feira de Carnaval, o Bloco Crocodilo sairá no formato de pipoca, em celebração aos 30 anos do Circuito Barra-Ondina. O público também foi convidado a utilizar abadás antigos durante a festa.

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) também foi procurado, mas ainda não respondeu.

Tags:

