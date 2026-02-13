Acesse sua conta
O Kannalha leva o molho que faltava para o Circuito Barra-Ondina no Carnaval

Cantor recebeu Marina Sena na Pipoca do Maridão

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 00:30

O Kannalha leva o molho que faltava para o Circuito Barra-Ondina no Carnaval
O Kannalha leva o molho que faltava para o Circuito Barra-Ondina no Carnaval Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Se faltava a pimenta para esquentar o primeiro dia de Carnaval, agora não falta mais. Ao som de "Eu Levei uma Carreira", O Kannalha iniciou sua apresentação e trouxe o molho, e a Pipoca do Maridão, para o Circuito Barra-Ondina. Para o desfile, ele contou com uma parceira especial: a cantora é Marina Sena.

A receita é secreta, mas o efeito é inegável. Ninguém ficou parado quando a bateria começou a tocar. Enquanto esperava o trio da frente tomar distância, o cantor foi levando o público com o samba de roda. "Deixa o trio de Brown andar um pouquinho que a gente vai. Ninguém quer desrespeitar o homem né", disse no trio.

Ainda assim, ele não negava a vontade de quebrar o protocolo. "É mais forte que eu vei", comentava enquanto dava uma amostra do que aguardava o público.

Antes de entrar na avenida, ele prestou uma homenagem para a cantora Preta Gil. Em frente ao Expresso 2222, ele deixou uma mensagem para a família Gil. "Ela pode não estar aqui em matéria, mas com certeza continua viva nos nossos corações", falou.

Quando passou do Farol, e ele viu que havia um espaço seguro, o 'fervo' começou. E a responsável por mudar o tom da pista foi a música "Cabaré". Ainda deu tempo de mandar o recado para quem não estava se comportando na pipoca. "A maioria do meu público é feminino. Se tem algum homem bagunçando, saia da porra do meu trio", falou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval Salvador Carnaval 2026 O Kannalha

