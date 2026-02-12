CARNAVAL DOS ENCONTROS

Com participações internacionais, Carlinhos Brown estreia novo trio em desfile que une fé e música

Antes do percurso, cantor abriu a festa com o tradicional Padê

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:39

Carlinhos Brown no Carnaval de Salvador 2026 Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Carlinhos Brown é um nome que rapidamente se associa ao Carnaval e, sobretudo, à musicalidade baiana. Compositor de inúmeros sucessos, sua presença é considerada, por muitos, essencial para marcar o início oficial da festa. No primeiro dia de folia, o artista se apresentou em Salvador com um desfile que misturou clássicos do repertório a novidades aguardadas pelos foliões.

Abrindo a apresentação no circuito Dodô (Barra/Ondina), nesta quinta-feira (12), Brown iniciou a festa com o tradicional Padê. O ritual do Candomblé é realizado antes de seus desfiles carnavalescos para saudar Exu, abrir caminhos e pedir proteção. Quem acompanhou a cerimônia presenciou o banho de pipoca e a queima de pólvora para afastar os males.

A força de sua música se entrelaça a elementos que unem fé e sonoridade, em um gesto simbólico que antecede a celebração popular. O momento acontece sempre à frente do trio, quando uma roda se abre para dar espaço ao sagrado, que se mistura ao profano da festa e imprime o tom do desfile.

Quando a música começou, a sonoridade marcante do artista se espalhou pelo circuito. Mais adiante, na altura do Camarote Brown, o cantor interrompeu o percurso para uma participação especial. O DJ e produtor sul-africano Black Coffee subiu ao trio em meio à multidão, iluminado por um canhão de luz. Ao lado dele, o cantor e compositor canadense Nasri, vocalista da banda MAGIC!, também integrou o momento, reforçando o caráter internacional do desfile.

"O axé music é um conceito de mistura. Esse é um lugar em que a música é quem reina, aqui não tem prateleira, é um caldeirão só. Todo mundo é muito bem vindo aqui, todo mundo arrasa nessa avenida", expressou o cantor.

Outra novidade foi o novo trio elétrico. Em 2025, Brown anunciou a despedida de seu tradicional veículo para dar lugar a um novo projeto. Assim nasceu o Mister Brown 2. Idealizado pelo próprio artista, o trio conta com painéis em madeira tecnológica, curvas fluidas, iluminação em LED e estética retrô-futurista que combina elementos artesanais e contemporâneos.

“O trio elétrico vai além da amplificação da voz do povo por meio dos artistas. É uma atividade econômica e social que gera empregos diretos e indiretos, renda e tributos desde a concepção até sua operação. Não é apenas um caminhão sonoro, mas uma escultura viva que transforma o percurso do som em linguagem visual e arquitetônica. Inspirado nos fluxos invisíveis que sustentam a cidade e a alma, mistura arte, engenharia e música para criar uma experiência sensorial urbana em movimento”, afirmou.

Nesta sexta-feira (13), Brown retorna ao circuito para celebrar o samba, tema do Carnaval de Salvador em 2026, que marca os 110 anos da primeira gravação comercial do gênero no Brasil, realizada em 1916. Para a ocasião, o artista contará com a banda original de Beth Carvalho e participações das cantoras Karinah e Simone.