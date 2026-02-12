Acesse sua conta
Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez

Rainha de bateria da Grande Rio explicou barriga estufada em ensaio técnico e descartou chance de estar esperando bebê

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:29

Barriguinha de Virginia chamou atenção
Barriguinha de Virginia chamou atenção Crédito: Reprodução

Após rumores de uma possível gravidez tomarem conta das redes sociais, Virginia Fonseca se pronunciou nesta quinta-feira (12) e negou que esteja esperando um filho. A influenciadora, de 26 anos, explicou que a “barriga estufada” vista durante o ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio foi resultado do figurino e do esforço físico.

A empresária, que atualmente namora o jogador Vini Jr., comentou o assunto durante gravação do Domingão com Huck. Em tom bem-humorado, ela afastou qualquer possibilidade de gestação.

“A galera cria, mas impossível estar grávida. [Uso] DIU aqui. Não estou nem fazendo nada, né, gente? Tem um mês que não vejo o meu namorado”, disse, aos risos.

Virginia também detalhou o que pode ter provocado a aparência diferente no abdômen durante o ensaio realizado no último domingo (8). Segundo ela, o costeiro da fantasia exigia força constante.

“Acredito que, por conta do costeiro, tinha que fazer força e, então, acabou? O pessoal falou a palavra distensão. Deve ter dado uma distensão abdominal”, explicou.

Ela contou ainda que a fantasia tinha um adereço em formato de caranguejo na região da barriga, o que a deixou apreensiva durante a apresentação.

“Tinha um caranguejo no meio. Falei: ‘Gente, parece que estou carregando um caranguejo na barriga’. Também estava com receio do caranguejo cair, porque estava sentindo a fantasia um pouco larguinha. Acho que, talvez, tenha feito mais força com o abdômen, e estufado a barriga para o caranguejo não cair. Acho que foi isso. Aí deu uma distensãozinha, mas, enfim, a galera cria. Eu só dou risada”, completou.

Assim que os comentários começaram a circular, a assessoria da influenciadora já havia negado a informação. Virginia é mãe de três filhos, do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe.

