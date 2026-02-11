SIGNOS

Mudança repentina e intensa atinge 3 signos a partir desta quinta-feira (12)

Movimento astral favorece decisões firmes, cortes necessários e avanço pessoal para três signos do zodíaco

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:15

Signos

Uma mudança importante na energia do dia abre espaço para atitude, encerramentos e novos posicionamentos. Nesta quarta-feira (11), três signos sentem com mais intensidade um chamado interno para agir diferente, romper padrões e assumir protagonismo.

Áries

Arianos entram em um ciclo de afirmação. É dia de parar de esperar validação e agir com mais autonomia. Uma conversa pendente pode finalmente acontecer e trazer clareza. No trabalho, decisões rápidas favorecem avanços. No campo pessoal, é momento de se posicionar sem culpa.

Leão

Leoninos sentem a necessidade de reorganizar prioridades. Algo que vinha sendo empurrado exige solução imediata. A energia do dia favorece exposição, reconhecimento e retomada de planos que estavam engavetados. Confiança é a palavra-chave, mas com estratégia.

Escorpião

Escorpianos passam por um corte energético importante. Relações desgastadas, hábitos nocivos ou pensamentos repetitivos tendem a perder força. A quarta-feira traz coragem para encerrar ciclos e abrir espaço para algo mais alinhado com a sua verdade. O dia pede profundidade, mas também leveza para seguir em frente.

Mensagem do dia