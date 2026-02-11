Correio Folia: Veja os looks de Vina Calmon para o Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:24
A cantora Vina Calmon vai levar para o Carnaval 2026 um desfile de memórias e pertencimento. Natural de Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, ela construiu uma trajetória que passa pelo Vale do São Francisco, pelo Rio Grande do Norte e ganha força na Bahia, estado que consolidou sua carreira.
Nos circuitos de Salvador, a artista apresentará looks inspirados nas paisagens e referências culturais que marcaram sua caminhada. O styling é assinado por Elysson Ferreira e aposta em figurinos que contam histórias, revelando uma identidade multifacetada e profundamente brasileira.
Vina Calmon
“Cada cidade que visitei e cada palco em que cantei fizeram de mim quem sou. Levei minha música para os quatro cantos do Brasil, sem nunca esquecer que vim do meu Pernambuco, que cresci no Vale do São Francisco, amadureci no Seridó do Rio Grande do Norte e criei raízes na Bahia, essa terra que me abraçou. O amor por cada um desses lugares é tanto que chegou a hora de homenageá-los na maior festa do mundo, o Carnaval”, afirma a cantora.
A homenagem às origens também se reflete na agenda intensa de fevereiro. Ao todo, Vina soma nove apresentações, todas no Nordeste.
Agenda – Vina Calmon | Carnaval 2026
07/02 – Candiba/BA – Pré-Carnaval de Candiba
08/02 – Timon/MA – Circuito Zé Pereira
12/02 – Salvador/BA (Barra/Ondina) – Pipoca da Vina
13/02 – Salvador/BA (Campo Grande) – Pipoca da Vina
14/02 – Caravelas/BA – Carnaval de Caravelas
14/02 – Alcobaça/BA – Carnaval de Alcobaça
15/02 – Itacaré/BA – Carnaval de Itacaré
16/02 – Itaporanga/SE – Verão Sergipe
17/02 – Salvador/BA (Barra/Ondina) – Pipoca da Vina
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.