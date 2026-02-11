CARNAVAL

Correio Folia: Veja os looks de Vina Calmon para o Carnaval 2026

Cantora leva para os circuitos de Salvador looks que celebram Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:24

Vina Calmon Crédito: Reprodução

A cantora Vina Calmon vai levar para o Carnaval 2026 um desfile de memórias e pertencimento. Natural de Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, ela construiu uma trajetória que passa pelo Vale do São Francisco, pelo Rio Grande do Norte e ganha força na Bahia, estado que consolidou sua carreira.

Nos circuitos de Salvador, a artista apresentará looks inspirados nas paisagens e referências culturais que marcaram sua caminhada. O styling é assinado por Elysson Ferreira e aposta em figurinos que contam histórias, revelando uma identidade multifacetada e profundamente brasileira.

Vina Calmon 1 de 2

“Cada cidade que visitei e cada palco em que cantei fizeram de mim quem sou. Levei minha música para os quatro cantos do Brasil, sem nunca esquecer que vim do meu Pernambuco, que cresci no Vale do São Francisco, amadureci no Seridó do Rio Grande do Norte e criei raízes na Bahia, essa terra que me abraçou. O amor por cada um desses lugares é tanto que chegou a hora de homenageá-los na maior festa do mundo, o Carnaval”, afirma a cantora.

A homenagem às origens também se reflete na agenda intensa de fevereiro. Ao todo, Vina soma nove apresentações, todas no Nordeste.

Agenda – Vina Calmon | Carnaval 2026

07/02 – Candiba/BA – Pré-Carnaval de Candiba

08/02 – Timon/MA – Circuito Zé Pereira

12/02 – Salvador/BA (Barra/Ondina) – Pipoca da Vina

13/02 – Salvador/BA (Campo Grande) – Pipoca da Vina

14/02 – Caravelas/BA – Carnaval de Caravelas

14/02 – Alcobaça/BA – Carnaval de Alcobaça

15/02 – Itacaré/BA – Carnaval de Itacaré

16/02 – Itaporanga/SE – Verão Sergipe

17/02 – Salvador/BA (Barra/Ondina) – Pipoca da Vina