RECONHECIMENTO

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Jornalista enxerga o reconhecimento como resultado do serviço prestado pelo jornal e parceria com os colegas

Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:27

Linda Bezerra estende a homenagem aos colegas que lidera na redação. Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Sala de Imprensa do Carnaval de Salvador 2026 vai homenagear a diretora e editora-chefe do jornal CORREIO, Linda Bezerra. O espaço será inaugurado às 16 horas de quinta-feira (12), antes da abertura oficial da folia. A sala está localizada no Campo Grande e poderá ser utilizada pelos profissionais de imprensa credenciados pela Prefeitura para cobrir a festa.

A cada ano, o nome de um comunicador com atuação reconhecida na Bahia é escolhido para dar nome à Sala de Imprensa. No ano passado, o homenageado foi José Carlos Teixeira, que faleceu em outubro de 2024. Também já receberam a homenagem os jornalistas José de Jesus Barreto, Andréa Silva, José Raimundo e Paulo Gaudenzi.

A jornalista enxerga o reconhecimento como resultado do serviço prestado pelo jornal. "Vejo essa homenagem como uma distinção ao trabalho que o jornal CORREIO faz na cidade. Além da cobertura de grandes eventos, como o Carnaval, falamos em bom baianês com todas as classes sociais e revelamos suas histórias. Realizamos, ainda, muitos projetos relevantes, como o Afro Fashion Day", afirma.

Linda Bezerra é diretora e editora-chefe do CORREIO 1 de 3

Ela estende a homenagem aos colegas que lidera na redação. “É algo que chega por causa desse trabalho, que não é só meu, mas fruto de uma equipe muito empenhada. As pessoas gostam do jornal e trabalham com muito amor, entusiasmo e dedicação. Por isso, faço questão de compartilhar essa homenagem com todos os profissionais parceiros, porque sei que jornalismo não se faz sozinho”, acrescenta.

Linda Bezerra, 60, nasceu no interior do Piauí, mas boa parte da sua história de vida tem sido construída em terras baianas. Formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Linda começou no então Correio da Bahia como apuradora, profissão semelhante à de produção, em 1º de abril de 1997.

No Correio, ela já foi produtora, chefe de reportagem, chefe de produção de um caderno histórico, pauteira e, hoje, além de diretora, é editora-chefe do periódico. Durante os dez primeiros anos de atuação no Correio, Linda trabalhou também na TV Band, onde começou como produtora, foi pauteira do Jornal da Band e editora-chefe do jornal local da emissora.

Mesmo à frente de uma das maiores redações do Nordeste, Linda Bezerra não deixa de lado o que diferencia o jornalista de outras profissões: o olhar apurado e a vontade de compreender o mundo ao seu redor.

“Para mim, a pauta, mesmo nessa função, continua sendo uma das partes mais ricas do jornalismo. Minha maior satisfação é revelar a cidade e as histórias das pessoas, porque acredito que cada indivíduo carrega uma trajetória importante. É isso que me move no jornalismo e na vida: o interesse genuíno pelas pessoas. Compreender o que vivem e sentem é fascinante, e o jornalismo me oferece essa oportunidade", diz.

Linda Bezerra ressalta que a cobertura do Carnaval não é fácil, pois exige dos profissionais olhar atento aos detalhes. “É uma cobertura muito bem feita justamente porque todos se dedicam com atenção e responsabilidade. Há colaboração constante, com ideias, pautas e conteúdos que surgem na rua e nem sempre estavam previstos. No fim, é um trabalho construído por todos”, afirma.

Situada no Campo Grande, a sala de imprensa do Carnaval de Salvador é uma estrutura climatizada, com computadores e Wi-Fi. O local dispõe de almoxarifado, copa e de uma sala de reunião, onde o prefeito, secretários e demais gestores municipais farão balanços diários dos serviços municipais prestados durante a folia.