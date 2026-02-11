Acesse sua conta
Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Veja as ordens das atrações nos três principais circuitos da festa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:27

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira (12), com desfiles de blocos e trios independentes nos principais circuitos da festa. A abertura acontecerá a partir das 17 horas, no Campo Grande, com uma homenagem ao samba. A apresentação A Rota do Samba contará com grandes nomes do gênero musical e um arrastão comandado por Xanddy Harmonia.

Entre os convidados estão Nelson Rufino, Batifun, Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê, Gal do Beco, entre outros. A abertura será realizada pelo prefeito Bruno Reis, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, com a presença de diversas autoridades. A partir daí, as atrações de diferentes estilos vão movimentar os principais circuitos da festa. Confira abaixo a programação completa. 

Circuito Dodô (Barra-Ondina) 

Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco da Quinta)

Theuzinho (Bloco Siri com Todi)

Tô Ligado

Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)

Araketu / Fissura

Solange Almeida

Léo Santana

Parangolé

Psirico

Tony Salles

Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)

Banda Cheiro

Timbalada

Pedro Sampaio

Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)

Carlinhos Brown

O Kannalha

Marinho (Bloco Universitário)

Guig Ghetto

Vina Calmon

Tatau

Fantasmão

Thiago Aquino

Makonnen Tafari (Nova Saga)

Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)

Banda Chica Fé

Hiago Danadinho

Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Bloco Fissura)

Ah Chapa (Tô Ligado)

Bloco Siri com Tody

Claudia Leitte (Bloco Blow Out)

Timbalada

Banda Cheiro

Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)

Parangolé

Carlinhos Brown

Pagodart

Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)

La Fúria

Daniela Mercury

Baiana System

Trio da Huanna

Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)

Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)

Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Banda Eva

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Fissura)

Carlinhos Brown (Timbalada)

Tony Salles

Psirico

Tayrone

Alinne Rosa

Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)

Papazzoni

Ah Chapa

Saulo Calmon

Noelson do Cavaco e Davi

Guig Ghetto

Luana Monalisa

Oh Chapa

Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)

Putito Rex (Microtrio)

Banda Olodum

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Xanddy Harmonia

Durval Lelys

Daniela Mercury

Armandinho, Dodô e Osmar

Cortejo Afro

Alok (Projeto Especial)

Pagodart

Fit Dance

Vinny Nogueira

Atooxxa

Banda Roma Negra

Wilsinho Kraychete

A Mulherada

Marinho

Dan Miranda

Gilmelândia

Baby do Brasil

Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Afoxé Filhos de Gandhy

Afoxé Filhas de Gandhy

Durval Lelys

Xanddy Harmonia

Armandinho, Dodô e Osmar

Carla Cristina

Daniela Mercury

Cortejo Afro

Psirico

Guga Meira

Luiz Caldas

Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes

Uil Nascimento

Jaké / Neivaldo do Tchaco

Muzenza

Pedro Chamusca

A Dama

Terça-feira – 17 de fevereiro (a partir das 16h)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender

Jammil (Bloco Praieiro)

Alinne Rosa

Armandinho, Dodô e Osmar

Banda Malê (Bloco Malê Debalê)

Carla Cristina e Pabllo Vittar (Bloco Te Te Te)

Thomé Viana e Banda Ragga (Banana Reggae)

Pedro Pondé (Projeto Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia)

Larissa Melo

Na Carona (Bloco As Exclusivas LGBTQI+)

Léo Santana

Timbalada

Banda Mel

Marinho (Bloco Universitário)

Juan e Ravena

Vina Calmon

O Poeta

Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio (Trio do Forró)

Circuito Osmar (Campo Grande) 

12 de fevereiro (quinta-feira) – a partir das 18h

17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)

Mudei de Nome

Gilmelândia

La Fúria

Luiz Caldas

Alexandre Peixe

A Mulherada

Daniela Mercury

Jau

Uel Cantor

Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)

É o Tchan (Bloco Pagode Total)

Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)

Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)

Banda Bankoma

Alobened

Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)

Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)

DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)

Escandurras

Bjú de Milho (Trio do Comcar)

Adão Negro (Reggae o Bloco)

Sambaiana

Chicana

13 de fevereiro (sexta-feira) – a partir das 13h

13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)

FitDance

Banda Eva

Alexandre Peixe

Trio Juan e Ravena

Aline Rosa

Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Tony Salles

Levi Alvim

Filhos de Jorge

É o Tchan

Jau

Silvano Salles

Vina Calmon

Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)

Thiago Aquino

Solange Almeida

Bloco dos Servidores

Alvorada

Escandurras (Reduto do Samba)

Olodum

Cortejo Afro

Filhos de Marujo

Samba Popular

As Transformistas

Chica Fé

Soweto

Ni Soares (Trio do Comcar)

Bloco do Gueto

Os Negões

Jogo do Ifá

Pimenta Nativa

Robyssão

Taian Riachão

Pierre Onassis

Bandana

14 de fevereiro (sábado) – a partir das 10h30

Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Teen Gatas e Gatos

Samba Tororó e Jorge Fogueirão

Banda Feminina Didá

Banda da Saudade

Durval Lelys

Sambamaria

Polimania

Xanddy Harmonia (As Muquiranas)

Escandurras

Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

Viviane Tripodi

Bola Cheia

Juan e Ravena

Tonho Matéria

Targino Godim

Armandinho, Dodô e Osmar

Banda Papa

As Kuviteiras

Revelação

BaianaSystem

Silvano Salles

Malê Debalê

Muzenza

Magary Lord

Bloco do Cajá

Banda Bankoma

Jaké

Mr. Galiza (Trio do Comcar)

Afinidade

Q Felicidade

Bloco Tô Aê

Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão

Ilê Aiyê

A Vingadora

15 de fevereiro (domingo) – a partir das 11h

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Banda Ibeji

Exclusivas Kids

Rhataplan

Zum Zum Mel

Bloco Yaya Muxima

Bloco dos Pierrots

Saulo

Pagodart

É o Tchan

Trio Isqueminha

Tayrone

Carlinhos Brown

Parangolé

Psirico

Timbalada

Commanche do Pelô

Apaxes do Tororó

Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)

Trio Thay Agazzi/Berguinho

Gigantes do Brasil

Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)

Trio Comcar

As Suburbanas

Os Negões

100 Censura

Larissa Marques

Bloco dos Servidores

Banana Reggae

Trio do Comcar

Blocão da Liberdade

Luanna Monalisa

Rose e Banda

Banda Demorô

Saulo Calmon

Leocrete

16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 10h30

10h30 – Tio Paulinho

Projeto Animou Geral

Olodum

Tayrone

Commanche do Pelô

Zum Zum Mel

Didá

Trio Alinne Rosa

Parangolé

Banda da Saudade

As Muquiranas

Trio Berguinho

Os Internacionais

Mudança do garcia

Igor Kannário

Silvano Salles

Diggo

Alexandre Leão

Larissa Mello

Nando Borges

Toque Dez

As Kuviteiras

Nelson Rufino

Trio Comcar

Arrastão dos Mutantes

Ilê Ayiê

AH! Chapa

Millenar

Trio do Arrocha

Cirilo Teclas

Celebração na Palma da Mão

Afro Reggae Bahia

Edu Casanova

Kayala da Bahia

Trio do Comcar

Trio DH8

17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 10h30

10h30 – Tio Paulinho

Rhataplan

Vamos Nessa

Blocos dos Pierrots

Olodum

Guig Ghetto

Mudei de Nome

Leo Santana

Ivete Sangalo

Daniela Mercury

Tony Salles (As Muquiranas)

Lucas Melo

Breno Casagrande

Daniel Vieira

Luciano Calazans

Margareth Menezes

Commanche do Pelô

O Pretinho (Trio do Comcar)

Muzenza

Four Days

Filhos do Congo

Ilê Aiyê

BaianaSystem

Ricardo Chaves

100 Censura

Tarrindo de Q

Trio do Comcar

Ricardo Chaves

Patrulha do Samba

Pimenta Nativa

Afrocidade

DNA Dodô

Araketu (Projeto Especial)

Circuito Batatinha (Pelourinho) 

Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 19h)

AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA *

REGGAE AXUM * BANDA NAGAST

NOVA FLOR *

AFOXÉ DARAJU DE ODE *

EXPRESSÃO NEGRA *

FILHOS DA FEIRA *

KORIN EFAN *

MALCOM X *

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO *

TOMALIRA *

SAMBA NEGUINHO *

REGGAE A PAZ *

CHAMEGO AFRO *

BLOCO DE SAMBA PE DE PANELA *

Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 16h)

RELIQUIAS AFRICANAS * BANDA RELIQUIAS AFRICANAS

AMIGOS DO BABÁ * BANDA DANA-DANA

SAMBA BOMBOCADO * BANDA SAMBA BOMBOCADO

IMPACTO SONORO *

BANDA IMPACTO

TOAÊ *

CORISCO *

DANDARA *

AGBARA *

BANDA AGBARA

AFRO LIBERDADE *

NAMANDU NOSSO PLANETA *

FILHOS DE OXALÁ *

AFOXE PRETO VELHO * BANDA MESA DE OGÃS

BLOCÃO DA LIBERDADE *

FILHOS DE JAGUN *

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS * NITO GATO

AFOXE FILHOS DE ONIRA *

PALAFITAS *

AFOXÉ XIRÊ LONÍ *

AFRO POP KIMBALA *

ARRASTÃO DO LOBO MAL *

Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 16h)

ACARÁ *

BLOCO O MANGUE *

AFOXÉ MESA DE OGÃS *

ALERTA MENTE NEGRA *

BLOCO GINGA E REMANDIOLA *

BLOCO MUCUM'G *

BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO *

CHABIS'C *

DANA-DANA DE COUTOS *

É COM ESSE QUE EU VOU *

ETERNA JUVENTUDE' *

FILHAS DE GANDHY * BANDA FILHAS DE GANDHY

FILHOS DE NANÃ *

KIZUMBA *

KORIN NAGÔ *

LAROYÊ ARRIBA *

MULHERES NA FOLIA *

MUTUÊ *

ORIOBÁ *

RODOPIÔ *

ROSA JAGUARICEMA *

SAMBETÃO *

TAMBORES E CORES *

TEMPERO DE NEGRO *

Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 13h)

BANDA BIG SHOW **

BICICLETRIO TOCA RAUL **

BIKE PEDAL SHOW **

CID ROCHA **

FILHOS DE KORIN EFAN **

DOIS TONS E MEIOS **

FORRÓ XOTEAR **

JONGA LIMA E O QUASE TRIO **

LOS CUATRO **

MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER **

BANDA RUY TAPAJÓS **

OS EFICIENTES* *

RAMA MONTENEGRO* *

SAMBA CURUZU CITY * *

SAMBA DE BANDO* *

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO* *

RIXÔ ELÉTRICO* *

A MULHERADA* *

GARAMPIOLA* *

WILSON CAFÉ* *

LHEGO VALENTIM* *

SURPRESINHA* *

RIKKDPATER* *

LUCAS VIANA* *

FLOR SERENA** *

OS TURUNAS * *

NOBERTO CURVELO ** *

IDARÁ *

LUAÊ *

BOLA CHEIA *

QUERO VER O MOMO *

ESTRELA KIDS *

CURUZU CITY *

OLORUM BABA MI *

SO SAMBA DE RODA *

CARNAPELÔ *

BANKOMA * BANDA BANKOMA

BIG BLOCO DO GUETHO / EU AMO OS ANOS 80 *

FILHOS DE JHÁ *

AFOXÉ AYRALOGUM *

MALCOM X *

DANÇA BAHIA *

VELHA GUARDA DOS NEGÕES *

LEVA EU *

SKA REGGAE *

NAMORAL *

SAMBRASIL *

SOWETO *

É COM ESSE QUE EU VOU *

CASA DA CAPOEIRA PELOURINHO *

Segunda-feira – 16 de fevereiro

AFOXÉ ILÊ OYÁ *

BABA AFOMAN *

INSABÁ MAZÁ *

BLOCO AFRO AGUERÊ *

TEMPERO DE NEGRO *

BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ * FANFARRA

CHABIS'C *

AFROBOGUM *

KI BELEZA *

ARAIYÊ *

ARCA DO AXÉ *

JOGO DO IFÁ *

MUNDO NEGRO *

OMO IZÓ *

REGGAE O BLOCO *

ABUSE E USE *

LAROYÊ ARRIBA *

FILHOS DE JHÁ *

FILHOS DE KORIN EFAN *

FILHOS DE OGUN DE RONDA *

FILHOS DE OMOLUM *

GINGA DO NEGRO *

ILÊ OYA *

MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS *

REDUTO DO SAMBA * ESCANDURRAS

Terça-feira – 17 de fevereiro

SWING DO PELO *

FURACÃO 2001 *

VETERANOS NO PELÔ *

AFOXÉ PELOURINHO *

SAMBA & FOLIA * TDN / SAMBA&SUOR / SAMBA TOP

AFRODESCENDENTE DA BAHIA *

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA * BANDA AMBIENTAL E CONVIDADOS

CANELIGHT *

BLOCO VIBER *

POVO DE SANTO *

PAI BUROKÔ *

OS NEGÕES *

OLORUM BABA MI *

OBÁ DE XANGÔ *

KAMBALAGWANZE *

BLOCO SAMBATERRAMAR *

ALABÊ *

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

