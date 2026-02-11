Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:27
O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira (12), com desfiles de blocos e trios independentes nos principais circuitos da festa. A abertura acontecerá a partir das 17 horas, no Campo Grande, com uma homenagem ao samba. A apresentação A Rota do Samba contará com grandes nomes do gênero musical e um arrastão comandado por Xanddy Harmonia.
Entre os convidados estão Nelson Rufino, Batifun, Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê, Gal do Beco, entre outros. A abertura será realizada pelo prefeito Bruno Reis, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, com a presença de diversas autoridades. A partir daí, as atrações de diferentes estilos vão movimentar os principais circuitos da festa. Confira abaixo a programação completa.
Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco da Quinta)
Theuzinho (Bloco Siri com Todi)
Tô Ligado
Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)
Araketu / Fissura
Solange Almeida
Léo Santana
Parangolé
Psirico
Tony Salles
Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)
Banda Cheiro
Timbalada
Pedro Sampaio
Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)
Carlinhos Brown
O Kannalha
Marinho (Bloco Universitário)
Guig Ghetto
Vina Calmon
Tatau
Fantasmão
Thiago Aquino
Makonnen Tafari (Nova Saga)
Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)
Banda Chica Fé
Hiago Danadinho
Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Bloco Fissura)
Ah Chapa (Tô Ligado)
Bloco Siri com Tody
Claudia Leitte (Bloco Blow Out)
Timbalada
Banda Cheiro
Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)
Parangolé
Carlinhos Brown
Pagodart
Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)
La Fúria
Daniela Mercury
Baiana System
Trio da Huanna
Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)
Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)
Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Banda Eva
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Fissura)
Carlinhos Brown (Timbalada)
Tony Salles
Psirico
Tayrone
Alinne Rosa
Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)
Papazzoni
Ah Chapa
Saulo Calmon
Noelson do Cavaco e Davi
Guig Ghetto
Luana Monalisa
Oh Chapa
Programação do Circuito Dodô
Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)
Putito Rex (Microtrio)
Banda Olodum
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Claudia Leitte (Bloco Largadinho)
Xanddy Harmonia
Durval Lelys
Daniela Mercury
Armandinho, Dodô e Osmar
Cortejo Afro
Alok (Projeto Especial)
Pagodart
Fit Dance
Vinny Nogueira
Atooxxa
Banda Roma Negra
Wilsinho Kraychete
A Mulherada
Marinho
Dan Miranda
Gilmelândia
Baby do Brasil
Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Afoxé Filhos de Gandhy
Afoxé Filhas de Gandhy
Durval Lelys
Xanddy Harmonia
Armandinho, Dodô e Osmar
Carla Cristina
Daniela Mercury
Cortejo Afro
Psirico
Guga Meira
Luiz Caldas
Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes
Uil Nascimento
Jaké / Neivaldo do Tchaco
Muzenza
Pedro Chamusca
A Dama
Terça-feira – 17 de fevereiro (a partir das 16h)
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Claudia Leitte (Bloco Largadinho)
Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
Jammil (Bloco Praieiro)
Alinne Rosa
Armandinho, Dodô e Osmar
Banda Malê (Bloco Malê Debalê)
Carla Cristina e Pabllo Vittar (Bloco Te Te Te)
Thomé Viana e Banda Ragga (Banana Reggae)
Pedro Pondé (Projeto Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia)
Larissa Melo
Na Carona (Bloco As Exclusivas LGBTQI+)
Léo Santana
Timbalada
Banda Mel
Marinho (Bloco Universitário)
Juan e Ravena
Vina Calmon
O Poeta
Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio (Trio do Forró)
12 de fevereiro (quinta-feira) – a partir das 18h
17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)
Mudei de Nome
Gilmelândia
La Fúria
Luiz Caldas
Alexandre Peixe
A Mulherada
Daniela Mercury
Jau
Uel Cantor
Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)
É o Tchan (Bloco Pagode Total)
Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)
Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)
Banda Bankoma
Alobened
Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)
Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)
DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)
Escandurras
Bjú de Milho (Trio do Comcar)
Adão Negro (Reggae o Bloco)
Sambaiana
Chicana
13 de fevereiro (sexta-feira) – a partir das 13h
13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)
FitDance
Banda Eva
Alexandre Peixe
Trio Juan e Ravena
Aline Rosa
Araketu
Quabales
Alexandre Leão
Tony Salles
Levi Alvim
Filhos de Jorge
É o Tchan
Jau
Silvano Salles
Vina Calmon
Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)
Thiago Aquino
Solange Almeida
Bloco dos Servidores
Alvorada
Escandurras (Reduto do Samba)
Olodum
Cortejo Afro
Filhos de Marujo
Samba Popular
As Transformistas
Chica Fé
Soweto
Ni Soares (Trio do Comcar)
Bloco do Gueto
Os Negões
Jogo do Ifá
Pimenta Nativa
Robyssão
Taian Riachão
Pierre Onassis
Bandana
14 de fevereiro (sábado) – a partir das 10h30
Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Teen Gatas e Gatos
Samba Tororó e Jorge Fogueirão
Banda Feminina Didá
Banda da Saudade
Durval Lelys
Sambamaria
Polimania
Xanddy Harmonia (As Muquiranas)
Escandurras
Thiago Aquino
Canelight
Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval
Viviane Tripodi
Bola Cheia
Juan e Ravena
Tonho Matéria
Targino Godim
Armandinho, Dodô e Osmar
Banda Papa
As Kuviteiras
Revelação
BaianaSystem
Silvano Salles
Malê Debalê
Muzenza
Magary Lord
Bloco do Cajá
Banda Bankoma
Jaké
Mr. Galiza (Trio do Comcar)
Afinidade
Q Felicidade
Bloco Tô Aê
Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão
Ilê Aiyê
A Vingadora
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
15 de fevereiro (domingo) – a partir das 11h
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Banda Ibeji
Exclusivas Kids
Rhataplan
Zum Zum Mel
Bloco Yaya Muxima
Bloco dos Pierrots
Saulo
Pagodart
É o Tchan
Trio Isqueminha
Tayrone
Carlinhos Brown
Parangolé
Psirico
Timbalada
Commanche do Pelô
Apaxes do Tororó
Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)
Trio Thay Agazzi/Berguinho
Gigantes do Brasil
Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)
Trio Comcar
As Suburbanas
Os Negões
100 Censura
Larissa Marques
Bloco dos Servidores
Banana Reggae
Trio do Comcar
Blocão da Liberdade
Luanna Monalisa
Rose e Banda
Banda Demorô
Saulo Calmon
Leocrete
16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 10h30
10h30 – Tio Paulinho
Projeto Animou Geral
Olodum
Tayrone
Commanche do Pelô
Zum Zum Mel
Didá
Trio Alinne Rosa
Parangolé
Banda da Saudade
As Muquiranas
Trio Berguinho
Os Internacionais
Mudança do garcia
Igor Kannário
Silvano Salles
Diggo
Alexandre Leão
Larissa Mello
Nando Borges
Toque Dez
As Kuviteiras
Nelson Rufino
Trio Comcar
Arrastão dos Mutantes
Ilê Ayiê
AH! Chapa
Millenar
Trio do Arrocha
Cirilo Teclas
Celebração na Palma da Mão
Afro Reggae Bahia
Edu Casanova
Kayala da Bahia
Trio do Comcar
Trio DH8
17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 10h30
10h30 – Tio Paulinho
Rhataplan
Vamos Nessa
Blocos dos Pierrots
Olodum
Guig Ghetto
Mudei de Nome
Leo Santana
Ivete Sangalo
Daniela Mercury
Tony Salles (As Muquiranas)
Lucas Melo
Breno Casagrande
Daniel Vieira
Luciano Calazans
Margareth Menezes
Commanche do Pelô
O Pretinho (Trio do Comcar)
Muzenza
Four Days
Filhos do Congo
Ilê Aiyê
BaianaSystem
Ricardo Chaves
100 Censura
Tarrindo de Q
Trio do Comcar
Ricardo Chaves
Patrulha do Samba
Pimenta Nativa
Afrocidade
DNA Dodô
Araketu (Projeto Especial)
Programação do Circuito Batatinha
Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 19h)
AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA *
REGGAE AXUM * BANDA NAGAST
NOVA FLOR *
AFOXÉ DARAJU DE ODE *
EXPRESSÃO NEGRA *
FILHOS DA FEIRA *
KORIN EFAN *
MALCOM X *
BLOCO QUESTÃO DE GOSTO *
TOMALIRA *
SAMBA NEGUINHO *
REGGAE A PAZ *
CHAMEGO AFRO *
BLOCO DE SAMBA PE DE PANELA *
Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 16h)
RELIQUIAS AFRICANAS * BANDA RELIQUIAS AFRICANAS
AMIGOS DO BABÁ * BANDA DANA-DANA
SAMBA BOMBOCADO * BANDA SAMBA BOMBOCADO
IMPACTO SONORO *
BANDA IMPACTO
TOAÊ *
CORISCO *
DANDARA *
AGBARA *
BANDA AGBARA
AFRO LIBERDADE *
NAMANDU NOSSO PLANETA *
FILHOS DE OXALÁ *
AFOXE PRETO VELHO * BANDA MESA DE OGÃS
BLOCÃO DA LIBERDADE *
FILHOS DE JAGUN *
BLOCO DE INDIOS TAMOIOS * NITO GATO
AFOXE FILHOS DE ONIRA *
PALAFITAS *
AFOXÉ XIRÊ LONÍ *
AFRO POP KIMBALA *
ARRASTÃO DO LOBO MAL *
Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 16h)
ACARÁ *
BLOCO O MANGUE *
AFOXÉ MESA DE OGÃS *
ALERTA MENTE NEGRA *
BLOCO GINGA E REMANDIOLA *
BLOCO MUCUM'G *
BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO *
CHABIS'C *
DANA-DANA DE COUTOS *
É COM ESSE QUE EU VOU *
ETERNA JUVENTUDE' *
FILHAS DE GANDHY * BANDA FILHAS DE GANDHY
FILHOS DE NANÃ *
KIZUMBA *
KORIN NAGÔ *
LAROYÊ ARRIBA *
MULHERES NA FOLIA *
MUTUÊ *
ORIOBÁ *
RODOPIÔ *
ROSA JAGUARICEMA *
SAMBETÃO *
TAMBORES E CORES *
TEMPERO DE NEGRO *
Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 13h)
BANDA BIG SHOW **
BICICLETRIO TOCA RAUL **
BIKE PEDAL SHOW **
CID ROCHA **
FILHOS DE KORIN EFAN **
DOIS TONS E MEIOS **
FORRÓ XOTEAR **
JONGA LIMA E O QUASE TRIO **
LOS CUATRO **
MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER **
BANDA RUY TAPAJÓS **
RAMA MONTENEGRO* *
SAMBA CURUZU CITY * *
SAMBA DE BANDO* *
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO* *
RIXÔ ELÉTRICO* *
A MULHERADA* *
GARAMPIOLA* *
WILSON CAFÉ* *
LHEGO VALENTIM* *
SURPRESINHA* *
RIKKDPATER* *
LUCAS VIANA* *
FLOR SERENA** *
OS TURUNAS * *
NOBERTO CURVELO ** *
IDARÁ *
LUAÊ *
BOLA CHEIA *
QUERO VER O MOMO *
ESTRELA KIDS *
CURUZU CITY *
OLORUM BABA MI *
SO SAMBA DE RODA *
CARNAPELÔ *
BANKOMA * BANDA BANKOMA
BIG BLOCO DO GUETHO / EU AMO OS ANOS 80 *
FILHOS DE JHÁ *
AFOXÉ AYRALOGUM *
MALCOM X *
DANÇA BAHIA *
VELHA GUARDA DOS NEGÕES *
LEVA EU *
SKA REGGAE *
NAMORAL *
SAMBRASIL *
SOWETO *
É COM ESSE QUE EU VOU *
CASA DA CAPOEIRA PELOURINHO *
Segunda-feira – 16 de fevereiro
AFOXÉ ILÊ OYÁ *
BABA AFOMAN *
INSABÁ MAZÁ *
BLOCO AFRO AGUERÊ *
TEMPERO DE NEGRO *
BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ * FANFARRA
CHABIS'C *
AFROBOGUM *
KI BELEZA *
ARAIYÊ *
ARCA DO AXÉ *
JOGO DO IFÁ *
MUNDO NEGRO *
OMO IZÓ *
REGGAE O BLOCO *
ABUSE E USE *
LAROYÊ ARRIBA *
FILHOS DE JHÁ *
FILHOS DE KORIN EFAN *
FILHOS DE OGUN DE RONDA *
FILHOS DE OMOLUM *
GINGA DO NEGRO *
ILÊ OYA *
MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS *
REDUTO DO SAMBA * ESCANDURRAS
Terça-feira – 17 de fevereiro
SWING DO PELO *
FURACÃO 2001 *
VETERANOS NO PELÔ *
AFOXÉ PELOURINHO *
SAMBA & FOLIA * TDN / SAMBA&SUOR / SAMBA TOP
AFRODESCENDENTE DA BAHIA *
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA * BANDA AMBIENTAL E CONVIDADOS
CANELIGHT *
BLOCO VIBER *
POVO DE SANTO *
PAI BUROKÔ *
OS NEGÕES *
OLORUM BABA MI *
OBÁ DE XANGÔ *
KAMBALAGWANZE *
BLOCO SAMBATERRAMAR *
ALABÊ *
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.