FESTA MOMESCA

Com homenagem ao samba, saiba como será a abertura do Carnaval de Salvador

Espetáculo dirigido por Larissa Luz lembrará origens e legado do samba, que é nativo da Bahia e completa 110 anos de história

Larissa Almeida

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00

Campo Grande, também chamado de circuito Osmar Crédito: Arquivo CORREIO

O samba tem data confirmada para voltar para casa. Será no Carnaval, em meio a agonia de trios elétricos, do axé e do pagodão, que o estilo musical que foi exportado para o mundo será homenageado na folia. Com o tema “O Samba Nasceu Aqui”, a abertura da maior festa de rua do mundo ocorrerá no dia 12 de fevereiro, no Circuito Osmar (Campo Grande) e vai contar com o espetáculo A Rota do Samba, dirigido por Larissa Luz e estrelado por nomes como Nelson Rufino, Juliana Ribeiro, Ju Moraes, Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapuã.

Por trás da homenagem, existe um marco histórico. É que, neste ano, o samba completa 110 anos de existência. “A festa não poderia ter outro tema que não fosse este e, por isso, teremos os principais artistas baianos ligados ao ritmo, juntos, se apresentando e dando início à abertura do maior e melhor Carnaval do mundo”, destacou o prefeito Bruno Reis durante evento de divulgação da programação para o Carnaval de Salvador 2026, na manhã desta quarta-feira (4), no Hotel da Bahia By Wish.

Presença confirmada nos palcos dos carnavais de Salvador, a cantora Larissa Luz diz estar lidando, pela primeira vez, com uma forma diferente de participação no primeiro dia da folia. Segundo ela, a experiência está sendo enriquecedora. “Está gostoso o processo e intensamente diferente. Pensar em cenas onde não estou, escrever para Lucas Leto narrar como apresentador, pensar em cenas na rua e nos trios, que é um ambiente bem diferente de um palco têm me feito crescer muito enquanto artista e pessoa”, afirmou.

Segundo ela, a proposta do espetáculo é trazer recortes dentro da história do samba, destacando a contribuição da Bahia, especialmente do Recôncavo, resgatando compositores locais que fizeram músicas para artistas de todo o Brasil, bem como cantores e cantoras que deixaram legados para a nova geração. Nesse passeio, também haverá foco nos representantes do samba atual, os desdobramentos do ritmo com o samba reggae e o pagodão.

Para a cantora, que tem uma história íntima com o samba desde que cantava em grupo folclórico e passou a mergulhar no samba reggae do Ara Ketu, mergulhar no estilo musical também vai contribuir no seu Carnaval. “No Domingo de Carnaval, faço show no Largo do Pelourinho chamado Três Marias, com Sued Nunes e Anelis Assumpção cantando mulheres do samba. Vamos celebrar Leci, Dona Ivone, Elza, Alcione, fazer releituras em samba. Estou anima”, celebrou.

Festa nos circuitos

Para além do samba, a festa momesca terá representantes de diversos estilos musicais. Ao total, serão 700 atrações nos circuitos e 520 nos palcos da cidade. Neste ano, o grande destaque vai para o Circuito Osmar (Campo Grande), que vai receber grandes nomes, como Ivete Sangalo na Terça-Feira de Carnaval, Baiana System, Carlinhos Brown e Xanddy Harmonia.

De acordo com Bruno Reis, o fortalecimento do Carnaval do Centro é o atendimento a uma demanda antiga que passou a ser assumida como um compromisso pela gestão municipal. “A cada ano, a gente vai ampliando as ações e a quantidade de artistas. Os principais artistas que tinham disponibilidade vão se apresentar no Carnaval do Centro. Eu disse: ‘Ó, vocês querem tocar lá na Barra/Ondina? Também preciso que vocês se apresentem no Centro”. E vimos a adesão. Só não está aí quem, porventura, está fora da Bahia ou por não ter agenda, como Bell Marques”, disse.

Com sonho de ter Bell na Avenida, o prefeito disse que não descansará até conseguir esse feito. Ele também contou que está se esforçando para conseguir uma segunda participação de Ivete no Campo Grande – uma possibilidade que ainda está em negociação. Por outro lado, a participação da estrela baiana está confirmada no Circuito Dodô (Barra/Ondina), no Sábado e Domingo de Carnaval, comandando o bloco Coruja.

Na Barra, O Kannalha, Leo Santana, Aline Rosa, Solange Almeida, Carlinhos Brown, Pagodart e Parangolé são alguns dos nomes já garantidos. De acordo com Lincoln Sena, o Parangolé está pronto para fazer da intensidade o seu tema. “A gente já começa com o Furdunço, que é o momento que eu faço um aquecimento gostoso para o Carnaval. Estaremos na Barra na quinta e na sexta, e na Avenida no domingo e na segunda. Vamos estar intensos, com toda força e com nosso ‘Tapa Tapa’, que está concorrendo como música de Carnaval”, conta.

Entre o Campo Grande e o Pelourinho, a festa também está confirmada. Em frente à Praça Castro Alves, um palco será montado somente com atrações femininas, estando já confirmadas as cantores Rachel Reis, Luedji Luna, Cátia Guimma e Carla Cristina, no dia 15 de fevereiro. Nos demais dias, também passarão por lá nomes como Larissa Luz, Vandal, Majur, Afrocidade e Magary Lord.

Haverá ainda um palco dedicado ao samba, na Praça Cruz Caída, e o Palco Axé Pelô, no Largo de Tieta, que terá apresentação de Sarajane, Márcia Castro, Ana Mameto, Tonho Matera, Pepeu Gomes, Emanuelle Araújo e outras 22 atrações. No Rio Vermelho, o Palco Espaço Mix contará com o swing do Àtooxxá, a diversão do Bailinho de Quinta, o reggae de Adão Negro, a guitarra elétrica de Armandinho dos Irmãos Macedo, o R&B de Majur, além de outros 18 artistas.

Figura entrelaçada com a história do Carnaval de Salvador, Armandinho Macedo adiantou que levará, durante quatro dias da folia, a memória dos instrumentos que deram início ao Carnaval como ele é conhecido. “É uma história musical que a gente mantém com muito orgulho. Cada vez mais, observamos que a gente precisa ter mais reconhecimento, principalmente dentro do Carnaval, [para] manter as tradições, a história, o que melhor nos representa no nosso estado. Falo isso em nome dos blocos afro também, que são os mais tradicionais e originais”, frisou.

Retorno econômico

Segundo dados da secretaria de turismo da cidade, mais de 1,2 milhão de turistas estarão em Salvador durante o período da festa. É esperado que o evento movimente cerca de R$ 2,6 bilhões na economia local e gere cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos. Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador detalhou os retornos que o município terá com a festa e o planejamento com os trabalhadores.

“Essa cidade está cada vez mais atraindo turistas. Houve 43% de aumento na emissão de passagens internacionais, R$ 2,6 bilhões de recursos injetados na economia. Mas, para que esse Carnaval aconteça, ele tem que ser bom para os baianos e para cada trabalhador. Por isso, a gente anuncia o fortalecimento desse cuidado que já vem de muito tempo com o ambulante”, ressalta.