Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Nome do ex-Exaltasamba circulou na internet nesta quarta-feira (4)

Monique Lobo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:36

Cantor Péricles comenta sobre o amor que tem por Salvador Crédito: @pericles

Um verdadeiro telefone sem fio gerou uma comoção nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), com a possibilidade de um show do ex-Exaltasamba Péricles na programação do Carnaval de Salvador 2026.



A confusão começou após a divulgação da programação completa da folia momesca na capital, também nesta quarta. Lá, o nome "Péricles" aparece na grande dos Palcos Bairros, nas apresentações que vão acontecer em Pau da Lima.

Isso foi o suficiente para gerar um burburinho de que o sambista estava confirmado na programação. Mas, calma, tudo não passou de uma confusão entre dois artistas homônimos. Quem vai cantar no palco de Pau da Lima é cantor sertanejo Péricles Mota.

O artista entrou na brincadeira e publicou um vídeo no Instagram confirmando que é ele o Péricles em questão. "Não me culpem, não me julguem, não tenho nada a ver com isso. Não é o Pericão, mas é Péricles Mota confirmado no Pau da Lima, para a gente fazer um super show de Carnaval. Espero todos vocês pra gente curtir muito", falou.

Abertura da folia

Além da programação, a prefeitura também divulgou a abertura oficial do Carnaval, que será no Circuito Osmar (Campo Grande), no dia 12. Irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.

