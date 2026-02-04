Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:36
Um verdadeiro telefone sem fio gerou uma comoção nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), com a possibilidade de um show do ex-Exaltasamba Péricles na programação do Carnaval de Salvador 2026.
A confusão começou após a divulgação da programação completa da folia momesca na capital, também nesta quarta. Lá, o nome "Péricles" aparece na grande dos Palcos Bairros, nas apresentações que vão acontecer em Pau da Lima.
Artistas homônimos são alvos de confusão nas redes
Isso foi o suficiente para gerar um burburinho de que o sambista estava confirmado na programação. Mas, calma, tudo não passou de uma confusão entre dois artistas homônimos. Quem vai cantar no palco de Pau da Lima é cantor sertanejo Péricles Mota.
O artista entrou na brincadeira e publicou um vídeo no Instagram confirmando que é ele o Péricles em questão. "Não me culpem, não me julguem, não tenho nada a ver com isso. Não é o Pericão, mas é Péricles Mota confirmado no Pau da Lima, para a gente fazer um super show de Carnaval. Espero todos vocês pra gente curtir muito", falou.
Além da programação, a prefeitura também divulgou a abertura oficial do Carnaval, que será no Circuito Osmar (Campo Grande), no dia 12. Irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.
Confira aqui a programação do Carnaval de Salvador 2026:
Programação do Carnaval 2026