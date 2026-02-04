Acesse sua conta
Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Nome do ex-Exaltasamba circulou na internet nesta quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:36

Cantor Péricles comenta sobre o amor que tem por Salvador
Cantor Péricles comenta sobre o amor que tem por Salvador Crédito: @pericles

Um verdadeiro telefone sem fio gerou uma comoção nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), com a possibilidade de um show do ex-Exaltasamba Péricles na programação do Carnaval de Salvador 2026.

A confusão começou após a divulgação da programação completa da folia momesca na capital, também nesta quarta. Lá, o nome "Péricles" aparece na grande dos Palcos Bairros, nas apresentações que vão acontecer em Pau da Lima.

Artistas homônimos são alvos de confusão nas redes

Confusão com nome de artista que vai se apresentar no Carnaval de Salvador movimenta a internet por Reprodução
Confusão com nome de artista que vai se apresentar no Carnaval de Salvador movimenta a internet por Reprodução
Confusão com nome de artista que vai se apresentar no Carnaval de Salvador movimenta a internet por Reprodução
1 de 3
Confusão com nome de artista que vai se apresentar no Carnaval de Salvador movimenta a internet por Reprodução

Isso foi o suficiente para gerar um burburinho de que o sambista estava confirmado na programação. Mas, calma, tudo não passou de uma confusão entre dois artistas homônimos. Quem vai cantar no palco de Pau da Lima é cantor sertanejo Péricles Mota.

O artista entrou na brincadeira e publicou um vídeo no Instagram confirmando que é ele o Péricles em questão. "Não me culpem, não me julguem, não tenho nada a ver com isso. Não é o Pericão, mas é Péricles Mota confirmado no Pau da Lima, para a gente fazer um super show de Carnaval. Espero todos vocês pra gente curtir muito", falou. 

Abertura da folia

Além da programação, a prefeitura também divulgou a abertura oficial do Carnaval, que será no Circuito Osmar (Campo Grande), no dia 12. Irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.

Confira aqui a programação do Carnaval de Salvador 2026:

Programação do Carnaval 2026

Atrações do Furdunço por Reprodução
Atrações do Fuzuê por Reprodução
Melhor Segunda Feira do Mundo por Reprodução
Pipoco com o Gigante por Reprodução
Habeas Copos por carnaval 2026
Torre Beats por Reproduaçõ
Abertura no Circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Furdunço no Centro por Reprodução
Programação na Castro Alves por Reprodução
Atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Carnaval nos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Palco na Castro Alves por Reprodução
Beco das Cores por Reprodução
Espaço Mix no Rio Vermelho por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Palco na Praça Municipal por Reprodução
Programação no Pelô por Reprodução
1 de 27
Atrações do Furdunço por Reprodução

