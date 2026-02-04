Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval 2026: veja a programação confirmada nos circuitos de Salvador

Ivete, Baiana System, Brown e Léo Santana estão entre os confirmados

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:36

Bruno Reis anunciou programação
Bruno Reis anunciou programação Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A abertura oficial do maior Carnaval de rua do mundo já tem local e programação definida. A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quarta-feira (4), que o Circuito Osmar (Campo Grande) será o palco do início da folia, no dia 12 de fevereiro. Na Avenida, irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.

A escolha do Circuito Osmar reflete um esforço de fortalecimento do Carnaval do Centro por parte da gestão municipal. Neste ano, estão garantidos na folia da Avenida grandes nomes, dentre eles o de Ivete Sangalo, que se apresentará na terça-feira (17) – há, ainda, uma outra data em negociação. Outros destaques são Baiana System, Daniela Mercury, Leo Santana, Psirico, Saulo e Carlinhos Brown.

Programação do Carnaval 2026

Atrações do Furdunço por Reprodução
Atrações do Fuzuê por Reprodução
Melhor Segunda Feira do Mundo por Reprodução
Pipoco com o Gigante por Reprodução
Habeas Copos por carnaval 2026
Torre Beats por Reproduaçõ
Abertura no Circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Furdunço no Centro por Reprodução
Programação na Castro Alves por Reprodução
Atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Carnaval nos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Palco na Castro Alves por Reprodução
Beco das Cores por Reprodução
Espaço Mix no Rio Vermelho por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Palco na Praça Municipal por Reprodução
Programação no Pelô por Reprodução
1 de 27
Atrações do Furdunço por Reprodução

Segundo dados da secretaria de turismo da cidade, mais de 1,2 milhão de turistas estarão em Salvador durante o período da festa. É esperado que o evento movimente cerca de R$ 2,6 bilhões na economia local.

Confira abaixo as atrações já confirmadas nos principais circuitos do Carnaval:

Circuito Osmar (Campo Grande):

Saulo

Durval Lelys

Baiana System

Carlinhos Brown

Psirico

Timbalada

Leo Santana

Ivete Sangalo

Daniela Mercury

Thiago Aquino

Silvano Sales

Vina Calmon

Jau

Tony Salles

Aline Rosa

Escandurras

Margareth Menezes

Mudei de Nome

Alexandre Peixe

Gilmelândia

Tuca

Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Levi Alvin

A Dama

Guig Ghetto

Robyssão

Juan e Ravena

Taian Riachão

Viviane Tripodi

Esqueminha

Banda Olodum

Bloco A Mulherada

Cortejo Afro

Didá

Banda Afro Muzenza

Ilê Aiyê

Malê Debalê

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

O Kannalha

Pagodart

Leo Santana

Psirico

Vina Calmon

Aline Rosa

Carlinhos Brown

Tony Salles

Guig Ghetto

Fantasmão

O Poeta

La Fúria

Parangolé

Thiago Aquino

Solange Almeida

Juan e Ravena

Guga Meyra

Araketu

Carla Cristina

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - As Muquiranas revelam fantasia para o Carnaval 2026; veja como será

As Muquiranas revelam fantasia para o Carnaval 2026; veja como será
Imagem - FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026

FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026

Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar