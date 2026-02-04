FOLIA

Carnaval 2026: veja a programação confirmada nos circuitos de Salvador

Ivete, Baiana System, Brown e Léo Santana estão entre os confirmados

Larissa Almeida

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:36

Bruno Reis anunciou programação Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A abertura oficial do maior Carnaval de rua do mundo já tem local e programação definida. A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quarta-feira (4), que o Circuito Osmar (Campo Grande) será o palco do início da folia, no dia 12 de fevereiro. Na Avenida, irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.

A escolha do Circuito Osmar reflete um esforço de fortalecimento do Carnaval do Centro por parte da gestão municipal. Neste ano, estão garantidos na folia da Avenida grandes nomes, dentre eles o de Ivete Sangalo, que se apresentará na terça-feira (17) – há, ainda, uma outra data em negociação. Outros destaques são Baiana System, Daniela Mercury, Leo Santana, Psirico, Saulo e Carlinhos Brown.

Programação do Carnaval 2026 1 de 27

Segundo dados da secretaria de turismo da cidade, mais de 1,2 milhão de turistas estarão em Salvador durante o período da festa. É esperado que o evento movimente cerca de R$ 2,6 bilhões na economia local.

Confira abaixo as atrações já confirmadas nos principais circuitos do Carnaval:

Circuito Osmar (Campo Grande):

Saulo

Durval Lelys

Baiana System

Carlinhos Brown

Psirico

Timbalada

Leo Santana

Ivete Sangalo

Daniela Mercury

Thiago Aquino

Silvano Sales

Vina Calmon

Jau

Tony Salles

Aline Rosa

Escandurras

Margareth Menezes

Mudei de Nome

Alexandre Peixe

Gilmelândia

Tuca

Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Levi Alvin

A Dama

Guig Ghetto

Robyssão

Juan e Ravena

Taian Riachão

Viviane Tripodi

Esqueminha

Banda Olodum

Bloco A Mulherada

Cortejo Afro

Didá

Banda Afro Muzenza

Ilê Aiyê

Malê Debalê

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

O Kannalha

Pagodart

Leo Santana

Psirico

Vina Calmon

Aline Rosa

Carlinhos Brown

Tony Salles

Guig Ghetto

Fantasmão

O Poeta

La Fúria

Parangolé

Thiago Aquino

Solange Almeida

Juan e Ravena

Guga Meyra

Araketu