Larissa Almeida
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:36
A abertura oficial do maior Carnaval de rua do mundo já tem local e programação definida. A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quarta-feira (4), que o Circuito Osmar (Campo Grande) será o palco do início da folia, no dia 12 de fevereiro. Na Avenida, irão se apresentar Márcio Victor, Nelson Rufino, Xanddy Harmonia, Edcity, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro e outras dez atrações já confirmadas.
A escolha do Circuito Osmar reflete um esforço de fortalecimento do Carnaval do Centro por parte da gestão municipal. Neste ano, estão garantidos na folia da Avenida grandes nomes, dentre eles o de Ivete Sangalo, que se apresentará na terça-feira (17) – há, ainda, uma outra data em negociação. Outros destaques são Baiana System, Daniela Mercury, Leo Santana, Psirico, Saulo e Carlinhos Brown.
Programação do Carnaval 2026
Segundo dados da secretaria de turismo da cidade, mais de 1,2 milhão de turistas estarão em Salvador durante o período da festa. É esperado que o evento movimente cerca de R$ 2,6 bilhões na economia local.
Confira abaixo as atrações já confirmadas nos principais circuitos do Carnaval:
Circuito Osmar (Campo Grande):
Saulo
Durval Lelys
Baiana System
Carlinhos Brown
Psirico
Timbalada
Leo Santana
Ivete Sangalo
Daniela Mercury
Thiago Aquino
Silvano Sales
Vina Calmon
Jau
Tony Salles
Aline Rosa
Escandurras
Margareth Menezes
Mudei de Nome
Alexandre Peixe
Gilmelândia
Tuca
Araketu
Quabales
Alexandre Leão
Levi Alvin
A Dama
Guig Ghetto
Robyssão
Juan e Ravena
Taian Riachão
Viviane Tripodi
Esqueminha
Banda Olodum
Bloco A Mulherada
Cortejo Afro
Didá
Banda Afro Muzenza
Ilê Aiyê
Malê Debalê
Circuito Dodô (Barra/Ondina)
O Kannalha
Pagodart
Leo Santana
Psirico
Vina Calmon
Aline Rosa
Carlinhos Brown
Tony Salles
Guig Ghetto
Fantasmão
O Poeta
La Fúria
Parangolé
Thiago Aquino
Solange Almeida
Juan e Ravena
Guga Meyra
Araketu
Carla Cristina