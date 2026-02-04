SALVADOR

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

Abertura será em 12 de fevereiro

Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:36

Circuito Osmar em 2025 Crédito: Reprodução/TVE

A Prefeitura de Salvador confirmou, nesta quarta-feira (4), as atrações do Circuito Osmar, no Campo Grande, para o Carnaval 2026. O espaço, tradicional palco da abertura oficial da folia, volta a concentrar uma programação extensa e diversa, reunindo grandes nomes da música brasileira.

A abertura do Carnaval 2026 acontecerá no Circuito Osmar no dia 12 de fevereiro. Ao longo dos dias de festa, o Campo Grande receberá artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Baiana System, Carlinhos Brown, Léo Santana, Saulo, Durval Lelys, Psirico e Timbalada, além de atrações ligadas ao samba, axé, pagode, afro e música popular brasileira.

Entre os nomes já confirmados também estão Margareth Menezes, Araketu, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Didá e Banda Afro Muzenza, reforçando a presença das entidades afro-culturais no circuito. Artistas como Gilmelândia, Alexandre Peixe, Jau, Tony Salles, Aline Rosa, Escandurras, Silvano Sales, Thiago Aquino e Vina Calmon completam a programação.

Confira artistas confirmados: