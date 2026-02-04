Acesse sua conta
Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

Abertura será em 12 de fevereiro

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:36

Márcia Short e Robson Morais comandaram a pipoca da Banda Mel no circuito Osmar
Circuito Osmar em 2025

A Prefeitura de Salvador confirmou, nesta quarta-feira (4), as atrações do Circuito Osmar, no Campo Grande, para o Carnaval 2026. O espaço, tradicional palco da abertura oficial da folia, volta a concentrar uma programação extensa e diversa, reunindo grandes nomes da música brasileira. 

A abertura do Carnaval 2026 acontecerá no Circuito Osmar no dia 12 de fevereiro. Ao longo dos dias de festa, o Campo Grande receberá artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Baiana System, Carlinhos Brown, Léo Santana, Saulo, Durval Lelys, Psirico e Timbalada, além de atrações ligadas ao samba, axé, pagode, afro e música popular brasileira.

Entre os nomes já confirmados também estão Margareth Menezes, Araketu, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Didá e Banda Afro Muzenza, reforçando a presença das entidades afro-culturais no circuito. Artistas como Gilmelândia, Alexandre Peixe, Jau, Tony Salles, Aline Rosa, Escandurras, Silvano Sales, Thiago Aquino e Vina Calmon completam a programação.

Confira artistas confirmados:

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o circuito Osmar, no Campo Grande

Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
1 de 5
Atrações no circuito Osmar por Reprodução

