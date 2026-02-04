Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas para o Circuito Dodô, na Barra/Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:47
A Prefeitura de Salvador confirmou, nesta quarta-feira (4), as atrações do Circuito Dodô, na Barra/Ondina, para o Carnaval 2026. Considerado um dos trajetos mais disputados da festa, o circuito reúne grandes nomes do pagode, do axé e da música popular baiana.
Entre as atrações já confirmadas para o Circuito Dodô estão Léo Santana, Psirico, Carlinhos Brown, Tony Salles, Vina Calmon, Aline Rosa e Araketu. Também estão na programação nomes como O Kannalha, Pagodart, Guig Ghetto, Fantasmão, O Poeta, La Fúria, Parangolé e Thiago Aquino.
O circuito contará ainda com apresentações de Solange Almeida, Juan e Ravena, Guga Meyra e Carla Cristina, reforçando a diversidade de ritmos que tradicionalmente marcam a folia entre a Barra e Ondina.
Segundo estimativas da gestão municipal, mais de 1,2 milhão de turistas devem passar por Salvador durante o período do Carnaval, que tem expectativa de movimentar cerca de R$ 2,6 bilhões na economia local.