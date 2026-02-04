GAROTA PROPAGANDA

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Aos 18 anos, skatista enfrenta perrengues para tirar a habilitação enquanto protagoniza campanha da Volvo

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:01

Rayssa Leal Crédito: Reprodução

Enquanto faz uma pausa nos treinos, Rayssa Leal tem encarado desafios comuns a muitos jovens brasileiros que chegam à vida adulta: tirar a carteira de motorista. Aos 18 anos, a skatista compartilhou nas redes sociais momentos curiosos vividos durante o início do processo para obter a CNH.

Em tom bem-humorado, ela resumiu a experiência como parte das “Coisas que são difíceis com 18 anos”. Durante o atendimento, Rayssa contou que não sabia o número do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e precisou buscar a informação para prosseguir com o cadastro.

Outro imprevisto surgiu na hora da foto oficial. Segundo a atleta, não era permitido fazer o registro usando regata, o que a obrigou a resolver a situação ali mesmo. “Tive que comprar uma blusa, porque não podia tirar de regata”, relatou.

Após concluir a parte documental, ela afirmou que “deu tudo certo” e agora aguarda a realização do exame psicotécnico, uma das etapas exigidas para a obtenção da habilitação no Brasil.

Campanha ao volante

O momento pessoal coincide com uma nova campanha publicitária estrelada pela skatista para a Volvo, que aproveita justamente essa fase de transição para conectar a imagem da atleta ao lançamento do modelo elétrico EX30 Ultra Twin Motor no país, vendido por R$ 309.950.

No filme “Rayssa Imaginando”, criado pela agência Grey, a jovem aparece dentro do veículo parado na garagem, prestes a viver seu primeiro passeio após conquistar a habilitação. Insegura diante da responsabilidade, ela começa a imaginar situações do trânsito que ganham tom cinematográfico.

Na fantasia, o carro executa uma baliza automática sob olhares atentos, sistemas de alerta evitam colisões e o desempenho do modelo aparece em destaque, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos. O devaneio termina quando Rayssa volta à realidade e diz: “Calma, calma. Ainda não tô pronta pra isso”.

Segundo Manir Fadel, CEO da Grey, a escolha da atleta buscou fugir da abordagem tradicional focada apenas em velocidade. “Queríamos falar de um carro extremamente rápido sem cair na fórmula tradicional da potência pelo espetáculo. Encontramos isso ao olhar para a Rayssa como uma jovem prestes a dirigir, cheia de vontade e dúvidas”, afirmou ao site Publicitários Criativos.