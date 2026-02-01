SONHO REALIZADO

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Na casa em Imperatriz (MA), a medalhista olímpica transformou um sonho de infância em realidade

Carol Neves

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05:02

Rayssa Leal mostrou pista de skate Crédito: Reproduçaõ

Antes mesmo de chegar à maioridade, Rayssa Leal já havia riscado da lista um dos desejos mais simbólicos da carreira: ter uma pista de skate no quintal de casa. O espaço, construído na mansão onde a atleta vive com a família, em Imperatriz, no Maranhão, virou marco pessoal e aparece oficialmente como “concluído” em sua relação de sonhos.

A pista ganhou forma após meses de projeto e ajustes e foi apresentada ao público em 2023. Ao compartilhar as primeiras imagens, Rayssa celebrou a conquista com entusiasmo. “O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground”, escreveu. Pensada também como área de convivência, a estrutura trazia os logotipos de patrocinadores como Nike, Banco do Brasil e Monster.

Na mesma publicação, a skatista destacou o lado afetivo do novo espaço. “A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos. Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho. Mais uma conquista e 2023 está apenas começando”, completou.

A casa já havia aparecido nas redes sociais anos antes. Em 2021, ao brincar com a legenda “Cansaço e fuso”, Rayssa mostrou detalhes do próprio quarto, que revela traços de sua personalidade. A decoração inclui roupas de cama com estampas de animais da floresta, almofadas temáticas e diversas referências à saga Harry Potter, como o símbolo da plataforma 9 ¾, as cores vinho e amarelo da Grifinória.

Sonhos realizados

A pista no quintal também integra a lista com sonhos organizada por Rayssa às vésperas de completar 18 anos, divulgada pela revista Capricho no fim do ano passado. O levantamento reúne metas esportivas, profissionais e pessoais e ajuda a dimensionar a rapidez com que a carreira da maranhense se consolidou. Entre os itens já alcançados estão a colaboração com a Nike, a participação em Jogos Olímpicos, as medalhas olímpicas e a presença no SLS Super Crown. Fora do esporte, aparecem conquistas como concluir o ensino médio em Imperatriz (MA), inspirar meninas por meio da própria trajetória e realizar desejos pessoais, como ir a um show do cantor João Gomes.

Rayssa completou 18 anos em janeiro. A data marca a transição da imagem da “fadinha” que conquistou o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando, aos 13 anos, ganhou a prata e se tornou a atleta mais jovem do país a subir a um pódio olímpico. Desde então, os resultados se acumularam: bicampeonato do X Games, títulos no Mundial da World Skate, tetracampeonato da SLS, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, e o bronze olímpico em Paris 2024.