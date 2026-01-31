Como Áries, Touro e Capricórnio devem se preparar para o novo mês este sábado (31 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:10
Janeiro está acabando e a sensação de "missão cumprida" deve ser sua prioridade hoje. Para os Arianos, a manhã agitada é perfeita para passeios, mas o recado do céu é claro: desconecte-se à noite. Use este sábado para revisar o que você conquistou nas últimas quatro semanas e organizar suas ideias. Evite o impulso de começar algo novo agora; a clareza vem da reflexão, não da correria.
Para Touro, a palavra de ordem é planejamento. Aproveite a estabilidade deste último dia do mês para colocar as finanças em ordem e desenhar suas metas para fevereiro. Sua mente está focada em segurança, e isso te dará a base necessária para prosperar no próximo ciclo. O conforto do lar será seu combustível para renovar as energias e começar a próxima semana com força total.
Capricórnio também entra nessa onda de organização. Ver suas tarefas domésticas e profissionais em ordem trará uma paz mental imediata. Ao cuidar dos detalhes hoje, você limpa o caminho para que novas oportunidades surjam. É um dia de "colocar a casa em ordem", tanto física quanto emocionalmente, preparando o terreno para um mês de conquistas concretas.
Lembre-se que todo fim carrega em si a semente de um novo começo. Use este sábado para agradecer pelas lições de janeiro e soltar o que não serve mais. Quando você termina o mês com organização e consciência, o universo entende que você está pronto para receber as bençãos que fevereiro está preparando.