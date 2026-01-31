Acesse sua conta
Como Áries, Touro e Capricórnio devem se preparar para o novo mês este sábado (31 de janeiro)

O último dia do mês exige uma faxina emocional; saiba os signos podem se preparar para o sucesso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Janeiro está acabando e a sensação de "missão cumprida" deve ser sua prioridade hoje. Para os Arianos, a manhã agitada é perfeita para passeios, mas o recado do céu é claro: desconecte-se à noite. Use este sábado para revisar o que você conquistou nas últimas quatro semanas e organizar suas ideias. Evite o impulso de começar algo novo agora; a clareza vem da reflexão, não da correria.

Para Touro, a palavra de ordem é planejamento. Aproveite a estabilidade deste último dia do mês para colocar as finanças em ordem e desenhar suas metas para fevereiro. Sua mente está focada em segurança, e isso te dará a base necessária para prosperar no próximo ciclo. O conforto do lar será seu combustível para renovar as energias e começar a próxima semana com força total.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

O Universo entrega um presente poderoso e muda o rumo de Gêmeos, Câncer, Sagitário e Peixes neste sábado (31 de janeiro)

Um teste emocional silencioso revela hoje (31 de janeiro) quem realmente amadureceu

Cor e número da sorte de hoje (31 de janeiro): os signos encerram o mês ajustando prioridades e evitando excessos

João Raul dá um fora em Naiane e deixa patricinha sem chão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Capricórnio também entra nessa onda de organização. Ver suas tarefas domésticas e profissionais em ordem trará uma paz mental imediata. Ao cuidar dos detalhes hoje, você limpa o caminho para que novas oportunidades surjam. É um dia de "colocar a casa em ordem", tanto física quanto emocionalmente, preparando o terreno para um mês de conquistas concretas.

Lembre-se que todo fim carrega em si a semente de um novo começo. Use este sábado para agradecer pelas lições de janeiro e soltar o que não serve mais. Quando você termina o mês com organização e consciência, o universo entende que você está pronto para receber as bençãos que fevereiro está preparando.

