Cor e número da sorte de hoje (31 de janeiro): os signos encerram o mês ajustando prioridades e evitando excessos

O sábado pede mais consciência emocional e escolhas práticas, ajudando a fechar ciclos sem sobrecarga e com mais leveza

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, sábado, 31 de janeiro, favorece organização, conversas francas e decisões que evitam desperdício de tempo e energia. A cor e o número da sorte ajudam a manter equilíbrio entre descanso e responsabilidade.

Áries: O sábado pede desacelerar e observar antes de agir. Evitar discussões impulsivas preserva relações importantes.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Touro: O dia favorece cuidar da casa e do conforto emocional. Pequenos ajustes financeiros trazem mais tranquilidade.

Cor da sorte: Verde claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas fluem melhor quando você escuta com atenção. Ótimo momento para resolver pendências que vinham sendo adiadas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Câncer: A sensibilidade fica mais evidente, mas pode ser usada a seu favor. Priorizar descanso ajuda a recuperar energia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O sábado favorece lazer, mas pede moderação nos gastos. Planejar antes evita frustrações depois.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Organização mental traz alívio emocional. Resolver pequenas tarefas hoje evita acúmulo na próxima semana.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Libra: O dia pede escolhas mais firmes. Evitar agradar todo mundo ajuda a manter o equilíbrio interno.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Assuntos emocionais pedem maturidade e silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O sábado favorece encontros leves e conversas sinceras. Evite prometer mais do que pode cumprir.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Capricórnio: Planejar a próxima semana traz sensação de controle e segurança. Bom dia para decisões práticas.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: O descanso mental é essencial hoje. Reduzir estímulos ajuda a clarear ideias importantes.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 11

Peixes: Intuição mais aguçada orienta escolhas acertadas. Cuidar do emocional faz toda a diferença.

Cor da sorte: Lilás