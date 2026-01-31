Cor e número da sorte de hoje (31 de janeiro): os signos encerram o mês ajustando prioridades e evitando excessos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, sábado, 31 de janeiro, favorece organização, conversas francas e decisões que evitam desperdício de tempo e energia. A cor e o número da sorte ajudam a manter equilíbrio entre descanso e responsabilidade.
Áries: O sábado pede desacelerar e observar antes de agir. Evitar discussões impulsivas preserva relações importantes.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Touro: O dia favorece cuidar da casa e do conforto emocional. Pequenos ajustes financeiros trazem mais tranquilidade.
Cor da sorte: Verde claro
Número da sorte: 6
Gêmeos: Conversas fluem melhor quando você escuta com atenção. Ótimo momento para resolver pendências que vinham sendo adiadas.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Câncer: A sensibilidade fica mais evidente, mas pode ser usada a seu favor. Priorizar descanso ajuda a recuperar energia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: O sábado favorece lazer, mas pede moderação nos gastos. Planejar antes evita frustrações depois.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Virgem: Organização mental traz alívio emocional. Resolver pequenas tarefas hoje evita acúmulo na próxima semana.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Libra: O dia pede escolhas mais firmes. Evitar agradar todo mundo ajuda a manter o equilíbrio interno.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Escorpião: Assuntos emocionais pedem maturidade e silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser resolvido agora.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: O sábado favorece encontros leves e conversas sinceras. Evite prometer mais do que pode cumprir.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Capricórnio: Planejar a próxima semana traz sensação de controle e segurança. Bom dia para decisões práticas.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: O descanso mental é essencial hoje. Reduzir estímulos ajuda a clarear ideias importantes.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 11
Peixes: Intuição mais aguçada orienta escolhas acertadas. Cuidar do emocional faz toda a diferença.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12