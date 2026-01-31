Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira

Cena de romance aconteceu durante show na madrugada desta sexta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 07:39

Festa Samba, no BBB 26
Festa Samba, no BBB 26 Crédito: Reprodução

Breno e Marcelo trocaram mais um beijo no BBB 26 durante a festa que contou com show de Diogo Nogueira, na madrugada desta sexta-feira (30). O momento aconteceu na pista de dança, enquanto o cantor interpretava a música Tá Escrito, e chamou a atenção dos participantes.

Ao perceberem o clima de romance, os brothers que estavam por perto reagiram com gritos, palmas e pulos em volta do casal. O próprio Diogo Nogueira também entrou na vibração do momento, cantando e incentivando a celebração.

Este foi o segundo beijo protagonizado por Breno e Marcelo na edição. O primeiro aconteceu ainda na festa de estreia do programa, durante o show de Anitta, marcando o primeiro beijo do BBB 26.

Festa Samba, no BBB 26
Festa Samba, no BBB 26 Crédito: Reprodução

Leia mais

Imagem - Qual é o treino de Ivete Sangalo para ter coxas definidas; personal revela segredos

Qual é o treino de Ivete Sangalo para ter coxas definidas; personal revela segredos

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Imagem - Anjo da Guarda tem aviso para Áries, Câncer e Libra: acabou o tempo, algumas decisões não podem mais ser adiadas

Anjo da Guarda tem aviso para Áries, Câncer e Libra: acabou o tempo, algumas decisões não podem mais ser adiadas

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Amor em alta: Por que você deve enviar 'aquela mensagem' hoje, segundo os astros (31 de janeiro)

Amor em alta: Por que você deve enviar 'aquela mensagem' hoje, segundo os astros (31 de janeiro)
Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
Imagem - Estudo descobre que quem come carne tem mais chance de viver até os 100, mas pede um único cuidado

Estudo descobre que quem come carne tem mais chance de viver até os 100, mas pede um único cuidado

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
02

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
03

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
04

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'