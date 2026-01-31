REALITY

BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira

Cena de romance aconteceu durante show na madrugada desta sexta-feira (30)

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 07:39

Festa Samba, no BBB 26 Crédito: Reprodução

Breno e Marcelo trocaram mais um beijo no BBB 26 durante a festa que contou com show de Diogo Nogueira, na madrugada desta sexta-feira (30). O momento aconteceu na pista de dança, enquanto o cantor interpretava a música Tá Escrito, e chamou a atenção dos participantes.

Ao perceberem o clima de romance, os brothers que estavam por perto reagiram com gritos, palmas e pulos em volta do casal. O próprio Diogo Nogueira também entrou na vibração do momento, cantando e incentivando a celebração.

Este foi o segundo beijo protagonizado por Breno e Marcelo na edição. O primeiro aconteceu ainda na festa de estreia do programa, durante o show de Anitta, marcando o primeiro beijo do BBB 26.

