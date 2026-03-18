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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) para potencializar ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, o zodíaco nos presenteia com um dos momentos mais potentes do ano: a Lua Nova em Peixes, que acontece às 14:22. Se você é do tipo que acredita em sinais, hoje o universo está 'gritando' através da intuição.

Diferente de outras fases lunares, esta Lua em Peixes não pede pressa, mas sim conexão. É o chamado 'plantio místico'. Sabe aquele sonho que parece distante ou aquele palpite que brota no peito? Hoje é o dia de dar crédito a eles. Antes do Ano Novo Astrológico chegar no dia 20, aproveite para limpar a alma e, quem sabe, colher a sorte grande.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O foco hoje é o encerramento de velhos ciclos. No amor e na vida, livre-se dos "fantasmas" que te impedem de avançar. Use sua intuição para enxergar onde você quer estar no próximo ano.
  • Números da Sorte: 12, 29, 48

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Suas amizades e grupos sociais ganham uma nova energia. Alguém especial pode surgir em ambientes voltados à arte ou espiritualidade. No trabalho, a união fará a força e trará o sucesso.
  • Números da sorte: 5, 17, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Uma nova fase na sua carreira começa a tomar forma. Esteja aberto a convites que envolvam sua sensibilidade. No amor, plante a semente de uma relação que tenha um propósito maior.
  • Números da Sorte: 10, 22, 60

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua em um signo amigo, sua fé no amor e na vida se renova. É um excelente momento para expandir seus horizontes, seja viajando ou iniciando um novo aprendizado.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    O momento pede mergulhos profundos na intimidade. É hora de curar feridas e se entregar de forma autêntica. No financeiro, use sua percepção aguçada para resolver pendências.
  • Números da sorte: 8, 14, 31

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    As parcerias ganham um novo fôlego. Tente ser menos crítico e mais compreensivo com quem está ao seu lado. Busque acordos que sejam éticos e humanos.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    A sorte hoje mora nos pequenos cuidados do dia a dia. Uma nova rotina de trabalho ou de saúde pode trazer o equilíbrio que você buscava. Ouça o que o seu corpo pede.
  • Números da sorte: 4, 15, 39

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Aproveite! O amor e a criatividade estão em alta com a Lua em signo amigo. Se você quer começar um novo projeto ou um romance, o universo está conspirando a seu favor.
  • Números da sorte: 3, 21, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    É hora de renovar as energias dentro de casa. Perdoe mágoas do passado e foque em criar uma base sólida e confortável para o seu futuro.  
  • Números da sorte: 2, 18, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Mude a forma como você se comunica. Troque a rigidez pela poesia e veja como as relações fluem melhor. Sua mente está captando tudo; use essa intuição para negociar.
  • Números da sorte: 1, 11, 28

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Uma nova fase financeira se desenha. Valorize seus talentos únicos e sintonize com a prosperidade. No amor, busque conexões que nutram a sua alma.
  • Números da sorte: 7, 25, 51

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A Lua Nova é no seu signo e o brilho é todo seu. Sinta-se renascendo e assuma sua liderança magnética. O que você desejar hoje tem uma força enorme para se realizar.
  • Números da sorte: 13, 30, 60

Dica do Dia: Para aproveitar esse portal místico, anote três desejos importantes em um papel e coloque-o sob um copo d'água. Ao final do dia, regue uma planta com essa água, simbolizando a entrega dos seus sonhos ao universo.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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