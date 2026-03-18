Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00
Nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, o zodíaco nos presenteia com um dos momentos mais potentes do ano: a Lua Nova em Peixes, que acontece às 14:22. Se você é do tipo que acredita em sinais, hoje o universo está 'gritando' através da intuição.
Diferente de outras fases lunares, esta Lua em Peixes não pede pressa, mas sim conexão. É o chamado 'plantio místico'. Sabe aquele sonho que parece distante ou aquele palpite que brota no peito? Hoje é o dia de dar crédito a eles. Antes do Ano Novo Astrológico chegar no dia 20, aproveite para limpar a alma e, quem sabe, colher a sorte grande.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Para aproveitar esse portal místico, anote três desejos importantes em um papel e coloque-o sob um copo d'água. Ao final do dia, regue uma planta com essa água, simbolizando a entrega dos seus sonhos ao universo.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.