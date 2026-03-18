ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) para potencializar ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, o zodíaco nos presenteia com um dos momentos mais potentes do ano: a Lua Nova em Peixes, que acontece às 14:22. Se você é do tipo que acredita em sinais, hoje o universo está 'gritando' através da intuição.

Diferente de outras fases lunares, esta Lua em Peixes não pede pressa, mas sim conexão. É o chamado 'plantio místico'. Sabe aquele sonho que parece distante ou aquele palpite que brota no peito? Hoje é o dia de dar crédito a eles. Antes do Ano Novo Astrológico chegar no dia 20, aproveite para limpar a alma e, quem sabe, colher a sorte grande.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O foco hoje é o encerramento de velhos ciclos. No amor e na vida, livre-se dos "fantasmas" que te impedem de avançar. Use sua intuição para enxergar onde você quer estar no próximo ano.

O foco hoje é o encerramento de velhos ciclos. No amor e na vida, livre-se dos "fantasmas" que te impedem de avançar. Use sua intuição para enxergar onde você quer estar no próximo ano. Números da Sorte: 12, 29, 48



Touro (20/04 a 20/05)

Suas amizades e grupos sociais ganham uma nova energia. Alguém especial pode surgir em ambientes voltados à arte ou espiritualidade. No trabalho, a união fará a força e trará o sucesso.



Suas amizades e grupos sociais ganham uma nova energia. Alguém especial pode surgir em ambientes voltados à arte ou espiritualidade. No trabalho, a união fará a força e trará o sucesso. Números da sorte: 5, 17, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Uma nova fase na sua carreira começa a tomar forma. Esteja aberto a convites que envolvam sua sensibilidade. No amor, plante a semente de uma relação que tenha um propósito maior.



Uma nova fase na sua carreira começa a tomar forma. Esteja aberto a convites que envolvam sua sensibilidade. No amor, plante a semente de uma relação que tenha um propósito maior. Números da Sorte: 10, 22, 60



Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua em um signo amigo, sua fé no amor e na vida se renova. É um excelente momento para expandir seus horizontes, seja viajando ou iniciando um novo aprendizado.



Com a Lua em um signo amigo, sua fé no amor e na vida se renova. É um excelente momento para expandir seus horizontes, seja viajando ou iniciando um novo aprendizado. Números da sorte: 9, 27, 45

Leão (23/07 a 22/08)

O momento pede mergulhos profundos na intimidade. É hora de curar feridas e se entregar de forma autêntica. No financeiro, use sua percepção aguçada para resolver pendências.



O momento pede mergulhos profundos na intimidade. É hora de curar feridas e se entregar de forma autêntica. No financeiro, use sua percepção aguçada para resolver pendências. Números da sorte: 8, 14, 31

Virgem (23/08 a 22/09)

As parcerias ganham um novo fôlego. Tente ser menos crítico e mais compreensivo com quem está ao seu lado. Busque acordos que sejam éticos e humanos.



As parcerias ganham um novo fôlego. Tente ser menos crítico e mais compreensivo com quem está ao seu lado. Busque acordos que sejam éticos e humanos. Números da sorte: 6, 24, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A sorte hoje mora nos pequenos cuidados do dia a dia. Uma nova rotina de trabalho ou de saúde pode trazer o equilíbrio que você buscava. Ouça o que o seu corpo pede.



A sorte hoje mora nos pequenos cuidados do dia a dia. Uma nova rotina de trabalho ou de saúde pode trazer o equilíbrio que você buscava. Ouça o que o seu corpo pede. Números da sorte: 4, 15, 39

Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite! O amor e a criatividade estão em alta com a Lua em signo amigo. Se você quer começar um novo projeto ou um romance, o universo está conspirando a seu favor.



Aproveite! O amor e a criatividade estão em alta com a Lua em signo amigo. Se você quer começar um novo projeto ou um romance, o universo está conspirando a seu favor. Números da sorte: 3, 21, 55



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

É hora de renovar as energias dentro de casa. Perdoe mágoas do passado e foque em criar uma base sólida e confortável para o seu futuro.



É hora de renovar as energias dentro de casa. Perdoe mágoas do passado e foque em criar uma base sólida e confortável para o seu futuro. Números da sorte: 2, 18, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mude a forma como você se comunica. Troque a rigidez pela poesia e veja como as relações fluem melhor. Sua mente está captando tudo; use essa intuição para negociar.



Mude a forma como você se comunica. Troque a rigidez pela poesia e veja como as relações fluem melhor. Sua mente está captando tudo; use essa intuição para negociar. Números da sorte: 1, 11, 28

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Uma nova fase financeira se desenha. Valorize seus talentos únicos e sintonize com a prosperidade. No amor, busque conexões que nutram a sua alma.



Uma nova fase financeira se desenha. Valorize seus talentos únicos e sintonize com a prosperidade. No amor, busque conexões que nutram a sua alma. Números da sorte: 7, 25, 51

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua Nova é no seu signo e o brilho é todo seu. Sinta-se renascendo e assuma sua liderança magnética. O que você desejar hoje tem uma força enorme para se realizar.



A Lua Nova é no seu signo e o brilho é todo seu. Sinta-se renascendo e assuma sua liderança magnética. O que você desejar hoje tem uma força enorme para se realizar. Números da sorte: 13, 30, 60

Dica do Dia: Para aproveitar esse portal místico, anote três desejos importantes em um papel e coloque-o sob um copo d'água. Ao final do dia, regue uma planta com essa água, simbolizando a entrega dos seus sonhos ao universo.

