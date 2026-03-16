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Padre Fábio de Melo se pronuncia após polêmica sobre cachê de até R$ 300 mil em casamentos

Religioso afirmou que nunca cobrou para realizar sacramentos e explicou que valores se referem a apresentações musicais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:21

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O padre e cantor Fábio de Melo se manifestou após uma polêmica envolvendo supostos cachês cobrados para participar de casamentos de pessoas influentes. A discussão ganhou força depois que uma reportagem da revista Piauí mencionou que a presença do religioso em eventos privados poderia chegar a valores próximos de R$ 300 mil.

Em entrevista à própria publicação, o sacerdote negou que cobre para realizar ritos religiosos. Segundo ele, sacramentos como casamento, batismo, missa ou confissão nunca são pagos. “Nunca cobro por esses ritos”, afirmou.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Instagram
Padre Fábio de Melo por Divulgação
Padre Fábio de Melo vai se apresentar em duas cidades por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo comanda show em homenagem à Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Padre Fábio de Melo por divulgação
Padre Fábio de Melo desabafa sobre sua família: ‘o álcool destruiu a minha vida’ por Reprodução
Padre Fábio de Melo se apresenta na capital baiana em novembro por Reprodução
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Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo

A reportagem citou alguns eventos em que o padre esteve presente, incluindo o casamento da apresentadora Sabrina Sato com o ator Nicolas Prattes, realizado em janeiro do ano passado no interior de São Paulo. Na ocasião, ele participou da cerimônia que celebrou a união do casal.

Outro episódio mencionado ocorreu em Salvador, durante o casamento da confeiteira Priscilla Diniz com o empresário Joca Abreu Neto. Na festa, o religioso subiu ao palco e cantou a música Mal Acostumado ao lado do cantor Tatau, vocalista da banda Ara Ketu.

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Fábio de Melo explicou, porém, que naquele caso não atuou como sacerdote. Segundo ele, estava presente apenas como convidado da família e não conduziu uma cerimônia religiosa oficial.

Apesar de negar qualquer cobrança por sacramentos, a reportagem aponta que o padre recebe cachês por apresentações musicais, algo comum em sua carreira artística. Um dos exemplos citados foi um show realizado durante as comemorações de Corpus Christi em Capanema, no ano passado, cujo valor teria chegado a cerca de R$ 300 mil.

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Apresentações semelhantes também teriam ocorrido em cidades do interior da Bahia durante festas juninas, como em Quijingue e Nordestina.

Além da atuação religiosa, Fábio de Melo mantém uma carreira consolidada na música e na comunicação. Ele também apresenta o programa Direção Espiritual, exibido pela Canção Nova, e reúne milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha reflexões sobre fé, comportamento e espiritualidade.

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