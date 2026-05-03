CULTURA

Poesia com happy hour? Nildão lança novo livro em Salvador; saiba detalhes

Lançamento de 'Bandorinhas' acontece nesta sexta-feira (8)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 13:50

Nildão Crédito: Divulgação

O cartunista e escritor, Nildão, apresenta ao público sua mais nova publicação: 'Bandorinhas'. A proposta é fugir do óbvio e transformar o momento em um 'pôr do céu', unindo os textos do autor ao som do músico Hugo Luna em um clima descontraído de happy hour. O lançamento acontece nesta sexta-feira, 8 de maio, a partir das 18h, no restaurante Grão Pituba, em Salvador.

O novo livro, o 21º da carreira do autor, é composto pelas chamadas 'nanodelicadezas', pílulas de humor, humanidade e lirismo. Estruturado como um pocket book, a obra é dividida em quatro partes: 'Estilhaços de algodão', 'Amor tecendo, a dor cedendo', 'Buquê de abelhas' e 'Leve, jamais leviano'. Em cada capítulo, Nildão brinca com as palavras para falar de valores, sentimentos, natureza e ética, sempre com um olhar apurado.

Nildão promove lançamento do seu livro 'Bandorinhas' 1 de 3

Com uma carreira premiada em Salões de Humor e no universo literário, Nildão já foi tema de documentário e é presença confirmada nas maiores festas literárias, como a Flipelô. Desta vez, ele deixa de lado as tradicionais festas que costumava promover no Rio Vermelho para ocupar a Pituba com uma proposta mais intimista, mas igualmente vibrante, focando na conversa e na integração.

Como garantir o seu?

O acesso ao evento custa R$ 40,00 e já dá direito a um exemplar do livro autografado. As vendas serão feitas diretamente no local, no início da encontro. Para quem quer conferir obras anteriores, pode acessar o site oficial do autor (nildao.com.br) e a loja Midialouca no Rio Vermelho.

Serviço:

O quê: Lançamento de 'Bandorinhas', de Nildão.

Quando: Sexta-feira, 8 de maio, às 18h.

Onde: Restaurante Grão Pituba (Rua Minas Gerais, 133).