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Confira seis rolês pro fim de semana em Salvador

Nossa curadoria conecta o suor do pagode nas arenas, o cinema que brota no asfalto e o frescor de uma nova mesa na histórica Rua Chile

Flavia Azevedo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00

Efeitos Especiais Crédito: Divulgação

Efeitos especiais

Para quem gosta de uma novidade, o espetáculo Efeitos Especiais se despede da capital com sessões gratuitas e imperdíveis neste sábado (2) e neste domingo (3), sempre às 17h. A experiência é uma verdadeira travessia sensorial de cerca de uma hora que começa no Largo dos Aflitos, na altura do número 1043 da Rua Carlos Gomes, e segue em direção ao Palácio da Aclamação. Sob a direção dos argentinos Luciana Acuña e Alejo Moguillansky, o público acompanha a gravação de cenas com neve, chuva e explosões, revelando os bastidores do cinema enquanto performers como Gabriela Pequeno e Rafael Alves enfrentam obstáculos ao vivo. Acompanhe os detalhes nos perfis @ccbbsalvadorbahia e @7oitoproducoes.

Suel Crédito: Divulgação

Encontro de vozes

Se você é do time não dispensa um bom batuque com paquera, a Arena Caminho das Árvores é o seu destino certeiro neste sábado (2). A festa Resenha & Pagode começa cedo, a partir das 13h, e promete transformar o espaço em um reduto de energia boa com dois gigantes do gênero. Suel chega com aquela carga de romantismo e "sofrência" que a gente adora para cantar com os amigos, enquanto Dilsinho traz a leveza de seus hits que não saem do topo das paradas. A ideia é que ninguém fique parado, na estrutura pensada para o conforto do público, que pode garantir as entradas através da plataforma Ticket Maker.

Pirambeira e Pirajá Crédito: Divulgação

Aniversário de botequim

O Pirambeira, que ocupa o 56º lugar entre os melhores bares do Brasil pela Exame, apaga sua primeira velinha neste domingo (3) com uma festa que é a cara da Bahia. A celebração começa às 10h com lavagem animada por baianas e fanfarra, onde a camisa comemorativa, vendida por R$ 100, dá direito a open bar de chopp Brahma e caipirinha, além de acarajé. O ápice acontece entre 12h e 16h com uma colaboração inédita com o lendário Pirajá de São Paulo, trazendo clássicos como o torresmo de barriga ao som de chorinho ao vivo. Se preferir o agito do final da tarde, a partir das 17h a entrada é aberta ao público com muito pagodinho, drinks assinados pelo premiado Purgatório e petiscos do chef Edu Moraes.

Novos ares na Rua Chile

A Rua Chile ganha um reforço gastronômico de peso na próxima segunda (4), quando o Silva Cozinha inicia sua fase de soft opening no número 7. O chef Ricardo Silva conduz essa transição do Rio Vermelho para o Centro Histórico com um cardápio que revisita clássicos da casa, agora repaginados pela sub-chef Ianca Nascimento e pela confeiteira Anana Campos. A experiência etílica não fica atrás, com vinhos selecionados pela sommelière Carol Souzah e coquetelaria comandada por Diogo Ávila e Rafael Almeida. É o momento ideal para quem quer testar o novo serviço em primeira mão, e as reservas e horários podem ser conferidos no perfil @silva_cozinha.

Samba na arena

Cajazeiras 10 vai tremer neste sábado (2) com a chegada de Suel, que se apresenta pela primeira vez no bairro na Arena Pronaica. O evento marca a maior edição do Samba do Setor, um projeto que já movimenta a região há três anos e agora sobe de patamar ao ocupar esse espaço amplo a partir das 17h. No repertório, espere por hinos como "Duvido" e "Para de Pirraça", que prometem emocionar as diversas gerações que acompanham a carreira do cantor. Além da atração nacional, o palco recebe a prata da casa com Noelson do Cavaco, Viny Oliveiras e Nei D’Resenha, garantindo que o samba não morra nos intervalos, que ficam sob a responsabilidade do DJ Raffa Maciel.

Matizes poéticas

Para mergulhar no que há de mais contemporâneo na produção artística acadêmica, a visita à Galeria Canizares é obrigatória até o próximo dia 21 de maio. A exposição "Matizes Poéticas" apresenta o trabalho de 13 artistas que são mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. Sob a organização cuidadosa das professoras Nanci Novais e Cristina Damasceno, a mostra vai muito além do quadro na parede, oferecendo uma imersão em performances, instalações e videoarte. É uma oportunidade rara de conferir obras originais e pesquisas de ponta que estão moldando o futuro das artes visuais, tudo concentrado em um dos espaços mais tradicionais de fomento à cultura na nossa cidade.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR: Kênia assume para Jendal que tramou para tirar vantagens de seu casamento. Jendal inventa que Mr. Jones faleceu, e o rei George pede para participar das cerimônias fúnebres. Fabrício aconselha Mirinho a como conquistar Alika/Lúcia. Mirinho decide propor uma trégua a Tonho, e Casemiro ordena que o filho se afaste de vez da namorada do rapaz. Dumi conforta Kênia, que acaba beijando o guarda. Dumi se surpreende com seus sentimentos por Kênia. O rei George descobre a farsa do enterro de Mr. Jones, mas decide indenizar Kênia ao saber que o inglês fugiu de seu compromisso. Chinua constata que Omar fugiu. 18h40

CORAÇÃO ACELERADO: Agrado e Eduarda comemoram o apoio de Alana ao selo Romântica e a suas carreiras. Gael apoia Naiane após ter sido barrada no camarim de João Raul. Bara provoca Ronei por ter deixado Agrado e Eduarda escapar de seu agenciamento. João Raul se preocupa ao saber da ida de Naiane ao show. Talita e Tino registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete e Zuzu comemoram a mudança de suas vidas para melhor. Naiane perdoa João Raul por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Mércia diz a Zilá que Janete será a capa de sua revista em seu lugar. Passam-se três meses. Agrado e Eduarda retornam de sua turnê internacional. Alana apresenta a mansão de Agrado e Eduarda. 19h45