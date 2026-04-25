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Sobre a morte da psicóloga baiana Ana Luiza e o padrão que continua se repetindo

O caso traz a sequência clássica de controle, isolamento e ruptura que antecede a maioria dos feminicídios

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:32

Ana Luiza Mateus tinha 29 anos
Ana Luiza Mateus tinha 29 anos Crédito: Reprodução

(Sou obrigada por lei a, independentemente da minha opinião, me referir ao namorado da vítima como “suspeito”. Do mesmo modo, a usar expressões como “suposto feminicídio”, “provável crime” e afins. De antemão, portanto, já peço desculpas pelo que pode soar até ridículo.)

A morte da psicóloga e modelo baiana Ana Luiza Mateus, na última quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, entristece profundamente, mas não surpreende quem acompanha de perto a violência masculina contra mulheres. O que provavelmente aconteceu no 13º andar daquele prédio não surgiu do nada. Ana Luiza caiu depois de fazer um percurso que resultou em uma madrugada de gritos e agressões. Então, virou mais um número na estatística. O namorado, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, conhecido como Tarso, é suspeito de tê-la empurrado e foi preso em flagrante depois de tentar reorganizar a cena e escapar das câmeras de segurança.

Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais

De acordo com o que foi amplamente divulgado na imprensa, o caso segue um percurso muito conhecido. Aquele foi mais um relacionamento que rapidamente se organizou em torno de tensão, explosões e tentativas de retorno à normalidade. A formulação da psicóloga Lenore Walker ajuda a entender os “ciclos de violência”. No apartamento da Barra, vizinhos ouviram gritos durante horas. Ali estava o momento previsto em que a violência deixa de ser contida. Depois disso, em muitos casos, ainda há espaço para pedidos de perdão, “sexo de reconciliação” e promessas que reorganizam a relação por um curto período. Em algum ponto, esse ciclo deixa de se recompor. É aí que a violência atinge o ápice e acontecem os feminicídios.

Antes disso, há quase sempre uma aceleração que costuma ser confundida com intensidade. Relações que avançam rápido demais (no chamado “love bombing” ou “bombardeio de amor”) reduzem o tempo de percepção do outro e ampliam o espaço de controle do agressor. A criminologista Jane Monckton-Smith já descreveu esse tipo de dinâmica como uma forma de encurtar o caminho até o isolamento. Também de acordo com o que saiu na imprensa, em três meses, Ana Luiza já morava com o suspeito. Ao sair da Bahia para o Rio, em busca de trabalho, também se afastou da rede de apoio que poderia perceber o que estava acontecendo e ajudar de alguma maneira. Longe de casa, o controle encontra menos resistência e se instala, claro, muito mais facilmente.

A própria Ana Luiza descreveu o que vivia como uma “gaiola de ouro”. Uma expressão bem comum para uma realidade bastante conhecida. Nessa dinâmica, o controle se organiza aos poucos, com gestos que podem parecer cuidado e que, com o tempo, passam a restringir movimentos, escolhas e contatos. Também foi divulgado que ele se incomodava com o trabalho de modelo dela e esse é outro ponto importante. A autonomia da mulher costuma ser o primeiro alvo quando um homem precisa reduzir o mundo dela para conseguir dominar inteiramente. Seja qual for o trabalho, o agressor sempre terá alguma “restrição”, seja pela natureza da ocupação, pelos colegas ou pelo ambiente.

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais

Ainda de acordo com o que foi divulgado, no prédio onde a tragédia aconteceu, os gritos foram ouvidos por um intervalo longo demais para passar despercebido. Foram duas horas. Durante a madrugada. Mesmo assim, não houve qualquer intervenção de vizinhos. Esse silêncio de testemunhas também é parte do funcionamento. A violência doméstica continua sendo tratada como algo que pertence ao espaço privado, inclusive quando todos escutam e sabem exatamente o que pode acontecer. É compreensível que as pessoas sintam desconforto e receio, mas também há uma escolha recorrente de não se envolver. Entre o medo e o impulso de agir, a inércia, infelizmente, costuma vencer.

Outro dado que se confirma nesse caso é o aumento do risco no momento da ruptura. Segundo relatos de familiares, Ana Luiza estava com as malas prontas e a passagem de volta para a Bahia comprada. Quando o homem abusivo toma conhecimento da decisão de ruptura, a violência tende a escalar. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que muitos feminicídios acontecem exatamente nesse momento. A decisão de ir embora não encerra o ciclo automaticamente. Em muitos casos, é quando ele se torna mais instável, imprevisível e trágico. É o famoso e absurdo conceito de que “ele não aceitou a separação”.

Se o caso se confirmar com um feminicídio, dizer que esse desfecho poderia ter sido previsto e evitado (poderia, sim) não significa “revitimizar” Ana Luiza ou simplificar o que é sair de uma relação assim. Os sinais estavam ali, como costumam estar, mas reconhecê-los e agir a partir deles envolve mais do que percepção individual. Existe medo, isolamento e uma série de fatores que vão estreitando as alternativas possíveis para a mulher. Sair exige estratégia, frieza, presença de espírito, apoio, dinheiro e, muitas vezes, algum tempo pra se organizar. Terminar uma relação que já chegou a esse ponto é quase desarmar uma bomba, principalmente quando há filhos envolvidos. Muitas vezes, é necessário ter apoio especializado. Não é um gesto simples nem imediato. Especialistas aconselham, inclusive, a planejar em segredo e fugir sem malas, sem anúncio e deixando tudo pra trás. Sim, é difícil. Uma vez nesse lugar, não há mais saída fácil.

Depois do suposto crime, as ações do suspeito indicam tentativa de controle até o fim. A preocupação em alterar a cena e evitar registros mostra alguém que entende perfeitamente o que teria feito e tenta administrar as consequências na própria vida. A ideia de descontrole momentâneo, frequentemente usada pela defesa de criminosos, dificilmente funciona como explicação em feminicídios. Basta uma investigação até superficial e é fácil perceber que desfechos como esse se constroem ao longo do tempo, com violências se sobrepondo até o dia do crime. É tudo feito em sequência, passo a passo, como se todos seguissem o mesmo manual.

O que possivelmente aconteceu com Ana Luiza expõe mais uma vez, entre tantas, a fragilidade das respostas que cercam esse tipo de violência. Falamos muito, reconhecemos o problema, há muitas campanhas e belas peças de propaganda, mas a capacidade de reação segue limitada e lenta. Não faltam posts, vídeos e comentários indignados, mas, na prática, por um lado, mulheres demoram a entender a armadilha e decidir sair. Por outro lado, quando decidem, precisam desesperadamente de uma rede de proteção que nem sempre existe ou atua com a rapidez e a firmeza necessárias.

Como também é comum nesses casos, o suspeito fugiu das consequências do próprio ato, se matando na cela logo depois de ser preso. Com isso, impede que a justiça seja feita. De todo modo, se ele for culpado e o diabo existir, que o guarde no pior lugar do inferno. Lá, ele não nos preocupa mais. Mas muitos homens como ele seguem em circulação com outros nomes, outras histórias e a mesma proposta nefasta para mulheres que cruzam pelo caminho.

Potenciais feminicidas são óbvios e têm o comportamento previsível. O manual que seguem à risca é muitas vezes divulgado por eles mesmos, para outros potenciais criminosos, em perfis altamente lucrativos nas redes sociais. O problema é que eles permanecem com “liberdade de opinião”. Outro problema é que continuamos sendo treinadas para um certo tipo de “romantismo” suicida que nos faz acreditar no “comigo vai ser diferente”. Mesmo quando tudo começa a ficar horrível, antes de sentir medo, muitas de nós ainda exercitam o “deixar pra lá”, perdoar, flexibilizar, entender, acolher e insistir na relação. Mesmo assim, no Brasil, o feminismo é que é considerado “errado”, “estranho” e “ridículo” por boa parte da população. Então, tá bom.

@flaviaazevedoalmeida é articulista do Correio, editora e mãe de Leo

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