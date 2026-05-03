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Libra, Leão e Sagitário terão uma segunda chance no amor a partir de amanhã (4 de maio)

Maio começa com uma energia de reconciliação e clareza afetiva

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:12

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela pessoa que saiu da sua vida deixando um ponto de interrogação ou aquele sentimento que você achou que já tinha enterrado, mas que vira e mexe volta a assombrar? Pois prepare o coração, porque o universo está de plantão neste início de maio. Para Libra, Leão e Sagitário, o destino está preparando reencontros inesperados que prometem testar sua capacidade de perdoar e, principalmente, de decidir com clareza o que realmente agrega valor à sua jornada.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra e Leão estão no topo dessa lista de favorecidos por uma segunda chance. Se houve um mal-entendido ou se o tempo simplesmente afastou você de alguém especial, as próximas horas favorecem diálogos sinceros e trocas carregadas de magnetismo. O clima de diplomacia e o brilho pessoal lá no alto facilitam aquela conversa que antes parecia impossível. É o momento de deixar o orgulho de lado e perceber que algumas conexões são raras demais para serem descartadas por bobagens.

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Para os sagitarianos, a energia é de expansão e clareza. Você atrairá pessoas que compartilham da sua visão de mundo e que estão prontas para te acompanhar em novos voos. O universo envia um alívio emocional hoje, permitindo que você enxergue através das ilusões e entenda quem realmente merece o seu tempo e a sua dedicação. Se alguém do passado bater à sua porta, não se assuste: avalie se essa pessoa evoluiu junto com você ou se é apenas uma lembrança passageira.

O recado final deste ciclo é sobre maturidade afetiva. Não adianta abrir a porta para o passado se você ainda carrega as velhas mágoas na mochila. Use este início de maio para filtrar o que não te serve mais e dar as boas-vindas a vínculos que trazem paz e reciprocidade. O que for seu de verdade encontrará um caminho de volta, mas agora sob uma nova vibração, muito mais intensa e consciente.

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