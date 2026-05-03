ASTROLOGIA

Libra, Leão e Sagitário terão uma segunda chance no amor a partir de amanhã (4 de maio)

Maio começa com uma energia de reconciliação e clareza afetiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14:12

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela pessoa que saiu da sua vida deixando um ponto de interrogação ou aquele sentimento que você achou que já tinha enterrado, mas que vira e mexe volta a assombrar? Pois prepare o coração, porque o universo está de plantão neste início de maio. Para Libra, Leão e Sagitário, o destino está preparando reencontros inesperados que prometem testar sua capacidade de perdoar e, principalmente, de decidir com clareza o que realmente agrega valor à sua jornada.



O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra e Leão estão no topo dessa lista de favorecidos por uma segunda chance. Se houve um mal-entendido ou se o tempo simplesmente afastou você de alguém especial, as próximas horas favorecem diálogos sinceros e trocas carregadas de magnetismo. O clima de diplomacia e o brilho pessoal lá no alto facilitam aquela conversa que antes parecia impossível. É o momento de deixar o orgulho de lado e perceber que algumas conexões são raras demais para serem descartadas por bobagens.



Para os sagitarianos, a energia é de expansão e clareza. Você atrairá pessoas que compartilham da sua visão de mundo e que estão prontas para te acompanhar em novos voos. O universo envia um alívio emocional hoje, permitindo que você enxergue através das ilusões e entenda quem realmente merece o seu tempo e a sua dedicação. Se alguém do passado bater à sua porta, não se assuste: avalie se essa pessoa evoluiu junto com você ou se é apenas uma lembrança passageira.