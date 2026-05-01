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Horóscopo semanal (4 a 10 de maio) aponta fase de decisões, cautela e oportunidades; veja previsão para o seu signo

Semana traz energia intensa, cortes necessários e chance de crescimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:08

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana entre os dias 4 e 10 de maio será marcada por uma combinação de energia positiva e necessidade de cautela. De acordo com a astróloga, o período traz boas oportunidades para iniciar projetos, mas exige atenção com atitudes impulsivas e excesso de confiança.

A influência do Sol em Touro, em conjunção com Mercúrio e em aspecto favorável com Júpiter, favorece clareza nas decisões, vitalidade e possibilidade de ganhos materiais. Ao mesmo tempo, a quadratura entre Mercúrio e Plutão pede cuidado com pensamentos negativos e palavras ditas no impulso, que podem gerar desgastes nas relações.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Outro destaque da semana é a posição de Vênus em Gêmeos, que estimula interações sociais, leveza e curiosidade, favorecendo encontros e conexões tanto no campo pessoal quanto profissional.

Já Marte em Áries, em tensão com Júpiter, indica excesso de energia que pode se transformar em impulsividade. A recomendação é canalizar essa força para superar obstáculos, evitando conflitos desnecessários.

Previsões para os signos

Áries inicia a semana com foco na organização financeira e no reconhecimento de suas conquistas, mas deve evitar disputas e atitudes impulsivas.

Touro terá destaque na comunicação e poderá conquistar reconhecimento, desde que evite posturas autoritárias e decisões precipitadas.

Gêmeos tende a se recolher para reorganizar emoções, com magnetismo em alta, mas precisa evitar mal-entendidos e decisões por impulso.

Câncer terá uma semana voltada para vida social e projetos coletivos, com necessidade de controlar a impulsividade e cuidar do emocional.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Leão pode vivenciar avanços na carreira e reconhecimento, desde que evite conflitos ligados ao ego e disputas de poder.

Virgem terá um período favorável para estudos e expansão intelectual, com alerta para debates intensos e necessidade de ouvir opiniões diferentes.

Libra precisará organizar questões emocionais e financeiras, evitando controle excessivo e reações impulsivas nas relações.

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Escorpião encontrará oportunidades para resolver pendências e fortalecer vínculos, com atenção para não transformar conversas em conflitos.

Sagitário terá mais energia para o trabalho e produtividade, mas deve evitar críticas e mal-entendidos no ambiente profissional.

Capricórnio poderá se destacar pela criatividade, mas precisa controlar a necessidade de ter razão para evitar desgastes.

Aquário terá foco na vida doméstica e nas relações familiares, com atenção para não agir com rigidez.

Peixes viverá uma semana favorável para comunicação e estudos, mas deve evitar discussões e decisões financeiras impulsivas.

Apesar das tendências gerais, a forma como cada pessoa sentirá essas influências pode variar de acordo com o próprio mapa astral.

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