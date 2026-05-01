ASTROLOGIA

Horóscopo semanal (4 a 10 de maio) aponta fase de decisões, cautela e oportunidades; veja previsão para o seu signo

Semana traz energia intensa, cortes necessários e chance de crescimento

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:08

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana entre os dias 4 e 10 de maio será marcada por uma combinação de energia positiva e necessidade de cautela. De acordo com a astróloga, o período traz boas oportunidades para iniciar projetos, mas exige atenção com atitudes impulsivas e excesso de confiança.

A influência do Sol em Touro, em conjunção com Mercúrio e em aspecto favorável com Júpiter, favorece clareza nas decisões, vitalidade e possibilidade de ganhos materiais. Ao mesmo tempo, a quadratura entre Mercúrio e Plutão pede cuidado com pensamentos negativos e palavras ditas no impulso, que podem gerar desgastes nas relações.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Outro destaque da semana é a posição de Vênus em Gêmeos, que estimula interações sociais, leveza e curiosidade, favorecendo encontros e conexões tanto no campo pessoal quanto profissional.

Já Marte em Áries, em tensão com Júpiter, indica excesso de energia que pode se transformar em impulsividade. A recomendação é canalizar essa força para superar obstáculos, evitando conflitos desnecessários.

Previsões para os signos

Áries inicia a semana com foco na organização financeira e no reconhecimento de suas conquistas, mas deve evitar disputas e atitudes impulsivas.

Touro terá destaque na comunicação e poderá conquistar reconhecimento, desde que evite posturas autoritárias e decisões precipitadas.

Gêmeos tende a se recolher para reorganizar emoções, com magnetismo em alta, mas precisa evitar mal-entendidos e decisões por impulso.

Câncer terá uma semana voltada para vida social e projetos coletivos, com necessidade de controlar a impulsividade e cuidar do emocional.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Leão pode vivenciar avanços na carreira e reconhecimento, desde que evite conflitos ligados ao ego e disputas de poder.

Virgem terá um período favorável para estudos e expansão intelectual, com alerta para debates intensos e necessidade de ouvir opiniões diferentes.

Libra precisará organizar questões emocionais e financeiras, evitando controle excessivo e reações impulsivas nas relações.

Escorpião encontrará oportunidades para resolver pendências e fortalecer vínculos, com atenção para não transformar conversas em conflitos.

Sagitário terá mais energia para o trabalho e produtividade, mas deve evitar críticas e mal-entendidos no ambiente profissional.

Capricórnio poderá se destacar pela criatividade, mas precisa controlar a necessidade de ter razão para evitar desgastes.

Aquário terá foco na vida doméstica e nas relações familiares, com atenção para não agir com rigidez.

Peixes viverá uma semana favorável para comunicação e estudos, mas deve evitar discussões e decisões financeiras impulsivas.