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Carol Castro vai interpretar delegada que prendeu assassino do próprio pai em história real

Atriz protagoniza adaptação de “Voz de Prisão”, baseada em caso que chocou e inspirou livro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:13

Carol Castro
Carol Castro Crédito: Reprodução

A atriz Carol Castro será protagonista e produtora associada da adaptação audiovisual de “Voz de Prisão”, obra baseada na história real da escrivã Gislayne de Deus, marcada por um desfecho que mistura tragédia e justiça.

Gislayne tinha apenas nove anos quando presenciou o assassinato do pai, em 1999. Mais de duas décadas depois, já atuando na polícia, foi ela quem deu voz de prisão ao homem condenado pelo crime, que estava foragido desde 2016.

Carol Castro

Carol Castro por Reprodução
Carol Castro por Reprodução
Carol Castro por Reprodução
Carol Castro por Reprodução
cAR por Reprodução
Carol Castro na série Jogo Cruzado, do Disney+ por Divulgação
Carol Castro é Clarice em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Carol Castro por Reprodução
Carol Castro por Reprodução / Redes Sociais
Carol Castro e o pai por Reprodução
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Carol Castro por Reprodução

Impactada pela história, Carol Castro entrou em contato com a própria Gislayne e levou o projeto para a produtora Intro Pictures, que iniciou o desenvolvimento da adaptação. “O lançamento desse livro simboliza o nascimento da contagem dessa história, que realmente precisa ganhar luz e foco, porque fala sobre uma mulher de muita fibra, garra e coragem”, afirmou a atriz.

A narrativa também deu origem a um livro escrito por Luciana de Gnone, que mergulhou no caso para construir a obra. A autora viajou até Boa Vista, em Roraima, investigou os locais ligados ao crime, entrevistou pessoas próximas e teve acesso ao inquérito policial.

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“Quando li a notícia, fiquei impactada com a força dessa história. Naquele minuto, soube que existia uma narrativa poderosa que precisava ser contada”, disse. “Meu desafio foi transformar uma história real tão intensa em romance policial sem perder sua essência.”

O livro “Voz de Prisão” será lançado nesta segunda-feira (4), às 19h, na Janela Livraria, com a presença da autora, da atriz e da própria Gislayne. O evento contará com conversa aberta ao público e sessão de autógrafos.

A adaptação ainda está em fase de desenvolvimento, mas já desperta expectativa por levar às telas uma história real marcada por dor, perseverança e busca por justiça.

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