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Cecília Malan fala sobre Murilo Benício após flagra juntos no Rio

Jornalista fala sobre relação com o ator e revela se há chance de reconciliação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:22

Cecília Malan nega reconciliação com Murilo Benício e diz que os dois seguem amigos
Cecília Malan nega reconciliação com Murilo Benício e diz que os dois seguem amigos Crédito: Reprodução

A jornalista Cecília Malan se pronunciou após voltar a ser assunto nas redes sociais ao lado do ator Murilo Benício. Os dois foram vistos juntos durante um passeio no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, o que reacendeu rumores de uma possível reconciliação.

O casal teve um relacionamento de cerca de três anos, e a aproximação recente gerou expectativa entre fãs. No entanto, Cecília foi direta ao comentar o assunto e afirmou que não pretende retomar o namoro neste momento.

Cecília Malan

Cecilia Malan por Reprodução/Instagram
Cecília Malan com a filha no lançamento do livro no Rio e nos estúdios da Globo em Londres por Reprodução/Instagram
Pedro Malan, Cecilia Malan e sua filha, Olímpia Malan por Divulgação/Cristina Granato
Eu e elas: histórias maternas, de Cecília Malan (Record) por Reprodução
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
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Cecilia Malan por Reprodução/Instagram

“Eu estou livre, leve, solta e adorando! Estou gostando, vamos ver o que acontece”, disse em entrevista.

Apesar de afastar a possibilidade de volta, ela destacou que mantém uma boa relação com o ator, principalmente por conta da convivência com a filha, Olímpia.

“Continuamos amigos, ele continua presente na vida da Olímpia. Eles se falam por Facetime. Acredito muito nos encontros que ficam, e nas pessoas que têm impacto positivo nas nossas vidas”, afirmou.

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Atualmente, Murilo Benício está no ar na novela Três Graças, onde interpreta o vilão Santiago Ferette.

Vivendo em Londres, na Inglaterra, Cecília também relembrou o relacionamento com o ator e destacou que a distância foi um dos desafios enfrentados pelo casal. “Durou três anos e meio e nós fomos extremamente felizes”, disse.

Murilo Benício e Cecília Malan

Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução
Murilo Benício e Cecilia Malan por Divulgação/Cristina Granato
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Cecília Malan por Reprodução/Instagram
Murilo Benício  por Reprodução/Instagram
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Murilo Benício e Cecília Malan por Reprodução

Mesmo com o reencontro recente, a jornalista deixa claro que vive uma nova fase e, por enquanto, segue focada na vida pessoal e profissional.

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