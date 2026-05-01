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Bella Campos quebra o silêncio e confirma brigas com Cauã Reymond nos bastidores de 'Vale Tudo'

Atriz afirma ter enfrentado ambiente hostil durante gravações e diz que decidiu se posicionar após episódios considerados desrespeitosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:26

Bella Campos e Cauã Reymond
Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A atriz Bella Campos falou publicamente sobre o clima nos bastidores do remake de “Vale Tudo” e relatou situações que classificou como misoginia durante as gravações. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, ela afirmou que enfrentou dificuldades no ambiente de trabalho e chegou a acionar o setor de compliance da emissora.

Apartamento de Bella Campos

Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
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Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram

Segundo a artista, o principal desafio ao longo do projeto foi lidar com atitudes que a deixaram desconfortável. “Meu maior desafio dentro desse projeto foi ter que conviver com uma misoginia internamente. Acho que isso também era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento. As pessoas veem o resultado na TV, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto isso pode afetar o resultado. Eu me senti oprimida no começo”, disse.

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Bella Campos também descreveu episódios que considerou inadequados durante as gravações. “Não pode ser risível um homem levantar o braço no meio de uma gravação e perguntar: ‘Cheira aqui o meu sovaco e vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é. Um homem dizer: ‘Ah, mas você tem cara de que gosta do cheiro do homem’. Isso para mim não é nada engraçado”, afirmou.

A atriz contou que, após o caso ganhar repercussão, houve mudança no comportamento nos bastidores. “Depois que tudo veio à tona, as coisas foram um pouco mais controladas, porque daí a pessoa ficou com medo de ser exposta”, relatou. Ainda assim, disse ter sido pressionada a minimizar a situação publicamente. “Existia um lugar de: ‘Ah, mas você tem que se posicionar e falar que está tudo bem’. Eu não queria fazer isso e não vou fazer nunca”.

Cauã Reymond

Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond antes por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond no 'Lady Night' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Malhação' por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Da cor do pecado' (2004) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond em 'A Favorita' (2008) por Reprodução/TV Globo
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond em 'Vale Tudo' por Reprodução/Instagram
César (Cauã Reymond) em Vale Tudo por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond deu entrevista ao programa "Altas Horas" por Reprodução / Redes Sociais
Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Cauã Reymond por Reprodução/Instagram

Bella afirmou que decidiu manter sua posição ao perceber que outras mulheres já haviam passado por experiências semelhantes. “Comecei a receber mensagens de muitas mulheres, de muitas atrizes que já tinham passado por coisas parecidas. Nesse momento, entendi que não era sobre mim”, disse.

Segundo ela, o posicionamento também impactou sua atuação na novela. “Isso me deu força para continuar. Quando tomei conta dessa força, consegui dar uma força ainda maior para a personagem”, afirmou.

Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho

Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho por Reprodução/Instagram
Bella Campos mostra novo corte de cabelo por Reprodução/Instagram
Bella Campos mostra novo corte de cabelo por Reprodução/Instagram
Bella Campos mostra novo corte de cabelo por Reprodução/Instagram
Bella Campos caracterizada como Maria de Fátima por Manoella Mello/TV Globo
Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
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Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho por Reprodução/Instagram

A atriz ainda comentou sobre as dificuldades enfrentadas ao denunciar situações dentro do ambiente de trabalho. “Querem que a gente tenha medo de uma porta fechada, de um espaço negado. Minha porta não está fechada. Fiquei um pouco chateada com a maneira como as coisas se deram internamente”, declarou.

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