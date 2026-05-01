DEABAFO

Bella Campos quebra o silêncio e confirma brigas com Cauã Reymond nos bastidores de 'Vale Tudo'

Atriz afirma ter enfrentado ambiente hostil durante gravações e diz que decidiu se posicionar após episódios considerados desrespeitosos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:26

Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A atriz Bella Campos falou publicamente sobre o clima nos bastidores do remake de “Vale Tudo” e relatou situações que classificou como misoginia durante as gravações. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, ela afirmou que enfrentou dificuldades no ambiente de trabalho e chegou a acionar o setor de compliance da emissora.

Apartamento de Bella Campos 1 de 7

Segundo a artista, o principal desafio ao longo do projeto foi lidar com atitudes que a deixaram desconfortável. “Meu maior desafio dentro desse projeto foi ter que conviver com uma misoginia internamente. Acho que isso também era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento. As pessoas veem o resultado na TV, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto isso pode afetar o resultado. Eu me senti oprimida no começo”, disse.

Bella Campos também descreveu episódios que considerou inadequados durante as gravações. “Não pode ser risível um homem levantar o braço no meio de uma gravação e perguntar: ‘Cheira aqui o meu sovaco e vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é. Um homem dizer: ‘Ah, mas você tem cara de que gosta do cheiro do homem’. Isso para mim não é nada engraçado”, afirmou.

A atriz contou que, após o caso ganhar repercussão, houve mudança no comportamento nos bastidores. “Depois que tudo veio à tona, as coisas foram um pouco mais controladas, porque daí a pessoa ficou com medo de ser exposta”, relatou. Ainda assim, disse ter sido pressionada a minimizar a situação publicamente. “Existia um lugar de: ‘Ah, mas você tem que se posicionar e falar que está tudo bem’. Eu não queria fazer isso e não vou fazer nunca”.

Cauã Reymond 1 de 28

Bella afirmou que decidiu manter sua posição ao perceber que outras mulheres já haviam passado por experiências semelhantes. “Comecei a receber mensagens de muitas mulheres, de muitas atrizes que já tinham passado por coisas parecidas. Nesse momento, entendi que não era sobre mim”, disse.

Segundo ela, o posicionamento também impactou sua atuação na novela. “Isso me deu força para continuar. Quando tomei conta dessa força, consegui dar uma força ainda maior para a personagem”, afirmou.

Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho 1 de 7