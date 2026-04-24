Bella Campos corta o cabelo curtinho e desabafa sobre pressão estética: 'Coragem'

Atriz revelou trauma do passado com a mãe ao se despedir dos fios longos

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:47

Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho
Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bella Campos, que já estava em processo de transição capilar para viver a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, decidiu ir além. Bella deu tchau ao corte chanel e surgiu com um pixie cut nesta sexta-feira (24).

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Bella não escondeu as lágrimas. Para ela, o corte não foi apenas uma mudança estética. "Estou me sentindo muito orgulhosa e eu mesma por ter coragem", confessou a artista, que se comparou à personagem Sininho (Tinker Bell).

Leia mais

Imagem - 'Cadê a credibilidade?': Influencer que 'quebrou' costelas rebate ataques após anunciar nova carreira

'Cadê a credibilidade?': Influencer que 'quebrou' costelas rebate ataques após anunciar nova carreira

Imagem - Leonardo usa jato 'mais rápido do mundo' para buscar presente milionário para a esposa

Leonardo usa jato 'mais rápido do mundo' para buscar presente milionário para a esposa

Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Bella relembrou um episódio doloroso da juventude. Ela contou que, ao raspar a lateral do cabelo inspirada na cantora Rihanna, enfrentou o choro e o julgamento da própria mãe. "Ela chorou achando que eu era 'sapatão'. Fiquei me sentindo culpada", revelou.

A atriz aproveitou o momento para questionar os símbolos de beleza impostos pela sociedade. Para ela, o cabelo curto é um ato de resistência contra a heteronormatividade e as expectativas que o mundo joga sobre as mulheres. "É preciso coragem para se desprender de desejos que nunca foram realmente meus", refletiu, citando a obra da atriz Viola Davis como inspiração para sua jornada de autodescoberta.

Leia mais

Imagem - Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Imagem - Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Imagem - 6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

Mais recentes

Imagem - Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar

Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar
Imagem - Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar

Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar
Imagem - Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)

Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)