Bella Campos corta o cabelo curtinho e desabafa sobre pressão estética: 'Coragem'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:47
A atriz Bella Campos, que já estava em processo de transição capilar para viver a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, decidiu ir além. Bella deu tchau ao corte chanel e surgiu com um pixie cut nesta sexta-feira (24).
Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Bella não escondeu as lágrimas. Para ela, o corte não foi apenas uma mudança estética. "Estou me sentindo muito orgulhosa e eu mesma por ter coragem", confessou a artista, que se comparou à personagem Sininho (Tinker Bell).
Bella Campos se emociona ao cortar cabelo curtinho
Bella relembrou um episódio doloroso da juventude. Ela contou que, ao raspar a lateral do cabelo inspirada na cantora Rihanna, enfrentou o choro e o julgamento da própria mãe. "Ela chorou achando que eu era 'sapatão'. Fiquei me sentindo culpada", revelou.
A atriz aproveitou o momento para questionar os símbolos de beleza impostos pela sociedade. Para ela, o cabelo curto é um ato de resistência contra a heteronormatividade e as expectativas que o mundo joga sobre as mulheres. "É preciso coragem para se desprender de desejos que nunca foram realmente meus", refletiu, citando a obra da atriz Viola Davis como inspiração para sua jornada de autodescoberta.