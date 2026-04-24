VIDA DE LUXO

Leonardo usa jato 'mais rápido do mundo' para buscar presente milionário para a esposa

O sertanejo aterrissou em Itapema (SC) a bordo de uma aeronave avaliada em R$ 80 milhões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:50

Leonardo e Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Recentemente, o sertanejo Leonardo chamou a atenção ao pousar em Santa Catarina para uma missão especial, comprar um carro de luxo para sua esposa, Poliana Rocha. Mas o que roubou a cena antes mesmo do veículo foi a aeronave utilizada pelo artista.

Leonardo viajou a bordo de um Cessna Citation X, um verdadeiro 'foguete' da aviação executiva. Avaliado em cerca de R$ 80 milhões, o jato ostenta o título de ex-recordista mundial de velocidade, capaz de atingir impressionantes 1.115 km/h. Para se ter uma ideia, ele voa quase no limite da velocidade do som, o que garante que o cantor cruze o país em tempo recorde entre um compromisso e outro.

Leonardo compra avião que Virginia havia presenteado Zé Felipe 1 de 6

Curiosamente, o avião tem uma história de idas e vindas dentro da família. A aeronave pertencia anteriormente ao filho do cantor, Zé Felipe, e foi um presente da nora, a influenciadora Virginia Fonseca. Quando o casal decidiu fazer um 'upgrade' para um jato ainda maior após a chegada do terceiro filho, Leonardo não perdeu tempo e assumiu a aeronave, que antes era personalizada com desenhos da família.

O destino da viagem foi uma concessionária de alto padrão em Itapema, no Litoral Norte catarinense. Lá, Leonardo arrematou um Porsche 911 modelo 2026, avaliado em aproximadamente R$ 1,2 milhão.