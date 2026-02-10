Acesse sua conta
Leonardo faz cirurgia nas pálpebras e surpreende: ‘Rejuvenesceu 10 anos’

Resultado do procedimento foi exibido pela esposa do sertanejo, Poliana Rocha

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:52

Cantor realizou procedimento em janeiro deste ano
Cantor realizou procedimento em janeiro deste ano Crédito: Reprodução | Instagram

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais para mostrar o resultado de uma cirurgia estética facial realizada pelo esposo. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, no último domingo (8), a influenciadora respondeu seguidores que perguntaram se ele havia gostado da blefaroplastia, cirurgia de pálpebras, realizada pelo cantor.

“Ele rejuvenesceu dez anos e o olhar ficou leve, realçou a cor dos olhos”, escreveu Poliana na legenda da foto do cantor que ainda está em recuperação, antes da retirada dos pontos. “Amei” completou, ao agradecer a equipe médica responsável pelo procedimento.

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

A cirurgia foi realizada em janeiro deste ano em um hospital de luxo em Goiânia. A blefaroplastia liderou o ranking mundial de cirurgias plásticas da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), em 2024. Só no ano, foram realizadas 2,1 milhões destas cirurgias.

Esposa de Leonardo exibiu resultado nas redes sociais
Esposa de Leonardo exibiu resultado nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A cirurgia foi realizada pelo cirurgião plástico Jairo Casali, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Procedimento de Leonardo foi realizado em hospital de luxo
Procedimento de Leonardo foi realizado em hospital de luxo Crédito: Reprodução | Instagram

A blefaroplastia é indicada para remover excesso de pele e bolsas de gordura das pálpebras, além de corrigir a flacidez da região. O procedimento pode tirar a sensação de peso nos olhos, cansaço visual e dificuldade para atividades com leitura, o que impacta diretamente a qualidade de vida.

