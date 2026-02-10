Leonardo faz cirurgia nas pálpebras e surpreende: ‘Rejuvenesceu 10 anos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:52
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais para mostrar o resultado de uma cirurgia estética facial realizada pelo esposo. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, no último domingo (8), a influenciadora respondeu seguidores que perguntaram se ele havia gostado da blefaroplastia, cirurgia de pálpebras, realizada pelo cantor.
“Ele rejuvenesceu dez anos e o olhar ficou leve, realçou a cor dos olhos”, escreveu Poliana na legenda da foto do cantor que ainda está em recuperação, antes da retirada dos pontos. “Amei” completou, ao agradecer a equipe médica responsável pelo procedimento.
Poliana Rocha e Leonardo
A cirurgia foi realizada em janeiro deste ano em um hospital de luxo em Goiânia. A blefaroplastia liderou o ranking mundial de cirurgias plásticas da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), em 2024. Só no ano, foram realizadas 2,1 milhões destas cirurgias.
A cirurgia foi realizada pelo cirurgião plástico Jairo Casali, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).
A blefaroplastia é indicada para remover excesso de pele e bolsas de gordura das pálpebras, além de corrigir a flacidez da região. O procedimento pode tirar a sensação de peso nos olhos, cansaço visual e dificuldade para atividades com leitura, o que impacta diretamente a qualidade de vida.