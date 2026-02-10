Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo prevê embate com Ana Paula e diz que confronto é inevitável no BBB 26

Médico relata sonho com briga, critica discurso repetitivo da sister e admite desgaste às vésperas do paredão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 21:35

Médico relata sonho com briga, critica discurso repetitivo da sister e admite desgaste Crédito: Reprodução

Em dia decisivo no BBB 26, Marcelo abriu o jogo em conversa reservada com Breno e deixou claro que um confronto com Ana Paula Renault parece apenas questão de tempo. O assunto surgiu após o médico relatar um sonho envolvendo a veterana, que, segundo ele, refletiu tensões já existentes na convivência dentro da casa.

“Adivinha com quem eu sonhei? Com Ana Paula. Estávamos brigando horrores”, contou Marcelo, associando o episódio onírico ao incômodo que vem sentindo com a postura da colega no jogo. Para ele, o atrito é inevitável. “Vai chegar o momento. Não aguento mais ouvir ela falar de resort. Muda o disco. Toda hora, todo minuto”, disparou, apontando diferenças claras de estratégia e discurso.

Marcelo (BBB 26)

BBB 26 - Marcelo (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marcelo (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marcelo (anjo) por Divulgação
Globo/Manoella Mello por Globo/Manoella Mello
Globo/Manoella Mello por Globo/Manoella Mello
Globo/Manoella Mello por Reprodução/Globo
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
BBB 26 - Marcelo (Paredão) por Divulgação

Breno aproveitou a conversa para retomar o Sincerão da noite anterior e comentou o momento em que chamou Ana Paula de hipócrita diante dos outros participantes. O biólogo demonstrou arrependimento pela forma como se posicionou, mas reforçou que o confinamento exige sinceridade. “Eu deveria ter olhado para ela antes de falar”, avaliou, antes de ouvir de Marcelo que não é possível se conter demais no reality. “Não podemos nos podar em fazer as coisas aqui”, completou.

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval