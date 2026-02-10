Marcelo prevê embate com Ana Paula e diz que confronto é inevitável no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 21:35
Em dia decisivo no BBB 26, Marcelo abriu o jogo em conversa reservada com Breno e deixou claro que um confronto com Ana Paula Renault parece apenas questão de tempo. O assunto surgiu após o médico relatar um sonho envolvendo a veterana, que, segundo ele, refletiu tensões já existentes na convivência dentro da casa.
“Adivinha com quem eu sonhei? Com Ana Paula. Estávamos brigando horrores”, contou Marcelo, associando o episódio onírico ao incômodo que vem sentindo com a postura da colega no jogo. Para ele, o atrito é inevitável. “Vai chegar o momento. Não aguento mais ouvir ela falar de resort. Muda o disco. Toda hora, todo minuto”, disparou, apontando diferenças claras de estratégia e discurso.
Marcelo (BBB 26)
Breno aproveitou a conversa para retomar o Sincerão da noite anterior e comentou o momento em que chamou Ana Paula de hipócrita diante dos outros participantes. O biólogo demonstrou arrependimento pela forma como se posicionou, mas reforçou que o confinamento exige sinceridade. “Eu deveria ter olhado para ela antes de falar”, avaliou, antes de ouvir de Marcelo que não é possível se conter demais no reality. “Não podemos nos podar em fazer as coisas aqui”, completou.