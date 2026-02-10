PERDA IRREPARÁVEL

Li Martins fala sobre o luto cinco meses após a morte de JP Mantovani e descreve processo doloroso

Cantora relata altos e baixos da dor, diz que não existe fórmula para superar a perda e afirma que segue amparada por terapia e pela filha

Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 22:19

Li Martins desabafa sobre o luto cinco meses após a morte de JP Mantovani Crédito: Reprodução

Cinco meses depois da morte de JP Mantovani, Li Martins voltou a falar publicamente sobre como tem atravessado o luto. Em conversa com seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (10), a cantora abriu o coração ao explicar que o processo está longe de ser linear e que não há prazos para se sentir melhor.

Ao responder perguntas, a ex-integrante do Rouge contou que convive com dias mais leves e outros mais difíceis, em uma espécie de montanha-russa emocional. Segundo ela, há momentos em que a sensação é de avanço e outros em que parece não sair do mesmo lugar. Para Li, aceitar essa instabilidade tem sido parte fundamental do caminho.

A artista também revelou que recebe muitas mensagens de pessoas que vivem perdas semelhantes e percebeu, a partir dessas trocas, que cada história tem seu próprio ritmo. Ela reforçou que o luto não pode ser acelerado e que respeitar o tempo é essencial. Mesmo em meio à dor, Li afirmou que não está sozinha e que tem buscado apoio profissional para lidar com o momento.

JP Mantovani morreu em setembro de 2025, aos 46 anos, após um acidente de moto em São Paulo. Ele e Li eram pais de Antonella, de 8 anos, apontada pela cantora como sua principal fonte de força desde a tragédia. A artista tem dividido com o público pequenos recortes da rotina ao lado da filha e o esforço para reconstruir a vida sem apagar as lembranças do marido.