ONDE PISAR?

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Pisos que tenham custo reduzido e que são práticos para instalar impulsionam nova onda de reformas residenciais em 2026

Agência Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:00

O piso de porcelanato tem sido deixado de lado por outros formatos mais acessíveis e práticos Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

Quem iniciar uma reforma residencial agora em 2026 vai perceber que a decoração de interiores das casas está passando por uma transformação silenciosa, mas significativa. Os consumidores têm buscado cada vez mais soluções que reúnam economia financeira, praticidade e conforto. O trauma de obras longas, caras e cheias de transtornos têm modificado o cenário das reformas. Por isso, novos tipos de pisos têm ganhado protagonismo e substituído materiais tradicionais antes considerados queridinhos, como o porcelanato.

A mudança na tendência reflete também uma transformação no perfil do morador urbano, que prioriza funcionalidade e bem-estar no dia a dia. A busca por materiais inovadores têm se destacado por oferecer instalação rápida, redução de custos e melhorias no conforto térmico e acústico. Esses fatores são cada vez mais valorizados em apartamentos e casas para quem vive em grandes cidades.

Piso vinílico se consolida como principal escolha

O piso vinílico tem aparecido como o favorito em 2026 entre as opções para quem tem iniciado a fase das reformas. Esse tipo de material é produzido a partir de camadas de PVC de alta resistência. Ele pode ser encontrado em mantas, réguas ou placas e consegue reproduzir com fidelidade acabamentos sofisticados, como madeira natural, pedra e cimento queimado, mas que lembram os ambientes típicos das casas de interior.

Um dos principais atrativos é a facilidade de instalação desse tipo de piso. Em muitos casos, o piso vinílico pode ser aplicado diretamente sobre o revestimento antigo, o que elimina a temida fase do quebra-quebra, reduz entulho e encurta o tempo da obra. Além disso, a pisada macia, o baixo nível de ruído e a temperatura mais agradável ao toque dos pés tornam esse material indicado para salas e quartos.

Outro diferencial é a facilidade de manutenção. Por não possuir rejuntes, o piso vinílico facilita a limpeza diária e contribui para um ambiente mais higiênico e organizado.

Microcimento tem conquistado as casas contemporâneas

Além do vinílico, outra alternativa que tem ganhado espaço nas reformas é o microcimento. Com estética minimalista e acabamento uniforme, esse tipo de material é aplicado em camadas finas diretamente sobre o contrapiso ou até mesmo sobre revestimentos existentes. Ele cria superfícies contínuas sem deixar juntas aparentes.

O microcimento é muito utilizado em ambientes integrados e projetos de inspiração industrial, pois permite ampla escolha de cores e texturas. Além disso, tem manutenção simples, feita por meio de resinas protetoras que aumentam a resistência contra manchas e desgastes. Esse conjunto de características tem tornado o microcimento uma opção atrativa do ponto de vista estético e financeiro.

Porcelanato perde espaço fora de áreas molhadas

Apesar de ainda ser amplamente utilizado em cozinhas e banheiros, o porcelanato vem perdendo espaço em áreas secas da casa. O principal motivo está no conforto. Esse material costuma ser frio ao toque e pode aumentar os ruídos, o que compromete a sensação de aconchego tão esperado em cômodos como salas e dormitórios.

Além disso, a instalação do porcelanato geralmente exige demolições mais pesadas, maior tempo de obra, o que se reflete em custos indiretos elevados. Em contraste, os pisos vinílicos e de microcimento oferecem instalações mais rápidas, econômicas e simples, alinhado às demandas atuais dos consumidores que querem reformas baratas e eficientes.

Qual piso escolher para cada ambiente?

A escolha do revestimento ideal depende do uso de cada espaço. Para salas e quartos, pisos vinílicos e laminados são os mais indicados por proporcionarem conforto térmico e acústico. Já em ambientes amplos e integrados, o microcimento se destaca por gerar uma continuidade visual e por oferecer uma estética sofisticada.