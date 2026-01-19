CASAS

Reformas inteligentes economizam dinheiro e evitam problemas no futuro: veja dicas

Descubra como escolhas inteligentes na reforma de hoje podem economizar dinheiro e garantir seu bem-estar na maturidade

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:00

Planejamento estratégico evita complicações futuras Crédito: Freepik

Quando as paredes começam a subir, raramente olhamos para as décadas que virão pela frente. O foco costuma ser resolver um vazamento ou mudar a estética da casa de forma rápida. No entanto, pensar no longo prazo é a estratégia mais inteligente para ter uma terceira idade tranquila.

Criando ambientes com potencial de mudança

Layouts abertos e funcionais envelhecem muito melhor do que decorações excessivas ou estruturas muito fixas. Por isso, evitar banheiras centrais de difícil remoção é uma dica valiosa para futuras adaptações. A designer Ana García afirma: “Eu não construiria uma casa apenas para o meu ‘eu atual’. Eu também a projetaria para o ‘meu eu futuro’”.

Espaços amplos permitem que a casa respire e se transforme conforme a sua necessidade física. Ao utilizar o conceito de valorização do vazio, você garante que o imóvel não fique obsoleto. Consequentemente, a residência permanece útil e confortável durante todas as etapas da sua jornada pessoal.

Durabilidade e prevenção de acidentes

A segurança deve ser integrada ao design de forma natural e acolhedora, sem parecer um ambiente frio. O uso de detectores de fumaça e a eliminação de degraus desnecessários são passos fundamentais nesse processo. Além do mais, a escolha de materiais resistentes reduz drasticamente a necessidade de manutenções constantes.

