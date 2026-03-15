O dia da sorte da semana (entre 16 e 22 de março) para cada signo pode abrir caminhos inesperados

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de março de 2026 às 18:00
Entre 16 e 22 de março, a sensação de recomeço fica cada vez mais evidente. No dia 18, acontece a Lua Nova em Peixes, trazendo inspiração, sensibilidade e abertura para novos sonhos. Poucos dias depois, no dia 20, começa a temporada de Áries, que incentiva atitude, coragem e iniciativa. É como se o universo primeiro convidasse você a imaginar o que deseja e, em seguida, desse o empurrão necessário para agir. Cada signo tem um dia específico em que essa energia de sorte se manifesta com mais força. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março
Um novo ciclo pessoal começa e traz impulso para mudanças importantes. É um momento de renovação, coragem e foco no futuro. Projetos que estavam apenas na ideia podem finalmente ganhar movimento quando você decide agir sem tanta hesitação.
Dica cósmica: Confie no seu instinto e comece agora.
Touro
Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 18 de março
A Lua Nova abre espaço para novas conexões e parcerias importantes. Alguém pode surgir de forma inesperada e contribuir diretamente para um projeto ou objetivo seu. Estar aberto a pessoas diferentes do seu círculo habitual pode trazer sorte.
Dica cósmica: Grandes oportunidades às vezes chegam disfarçadas de encontros simples.
Gêmeos
Dia mais sortudo da semana: sábado, 21 de março
O foco recai sobre carreira e prosperidade. O período favorece avanços profissionais, decisões estratégicas e reconhecimento por esforços recentes. A sorte aparece quando você toma atitude e assume protagonismo nas próprias escolhas.
Dica cósmica: Confiança na própria capacidade abre portas.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer
Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março
Questões ligadas a propósito e trajetória profissional ganham clareza. Pode surgir uma nova direção ou a confirmação de que você está no caminho certo. É um momento poderoso para pensar em longo prazo.
Dica cósmica: O que começa agora pode crescer muito no futuro.
Leão
Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março
Uma sensação de clareza mental começa a surgir depois de semanas de reflexão. Com as ideias mais organizadas, fica mais fácil traçar planos concretos para os próximos meses. O momento favorece decisões estratégicas.
Dica cósmica: Planejamento agora evita dúvidas depois.
Virgem
Dia mais sortudo da semana: domingo, 22 de março
Um momento de introspecção pode trazer uma revelação importante sobre seus desejos mais profundos. Permitir-se sonhar mais alto ajuda a alinhar seus próximos passos com aquilo que realmente faz sentido para sua vida.
Dica cósmica: Nem sempre o caminho mais lógico é o que traz felicidade.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra
Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 17 de março
Esse é um dia ideal para refletir sobre escolhas recentes e perceber o quanto você evoluiu. Uma pausa para olhar a própria vida com honestidade pode revelar qual direção merece sua energia.
Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é uma decisão de sorte.
Escorpião
Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março
Uma ideia ou desejo antigo ganha força novamente. Este é um momento favorável para começar algo criativo ou dar forma a um projeto que sempre esteve nos seus planos.
Dica cósmica: O primeiro passo transforma sonho em realidade.
Sagitário
Dia mais sortudo da semana: domingo, 22 de março
A energia do dia favorece alegria, romance e entusiasmo com a própria vida. Você sente vontade de investir mais naquilo que traz felicidade verdadeira. Seguir esse impulso pode gerar experiências muito positivas.
Dica cósmica: Priorizar sua felicidade também é uma escolha estratégica.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio
Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março
Depois de um período de dúvidas, as ideias começam a se organizar novamente. Com mais clareza sobre seus planos, fica mais fácil tomar decisões e avançar com confiança.
Dica cósmica: Clareza mental é o melhor ponto de partida.
Aquário
Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 19 de março
Esse é um dia poderoso para definir metas e declarar suas intenções com clareza. Quando você se posiciona de forma direta sobre o que deseja, as oportunidades começam a surgir.
Dica cósmica: Dizer em voz alta o que você quer fortalece sua direção.
Peixes
Dia mais sortudo da semana: sábado, 21 de março
A autoconfiança aumenta e traz coragem para mostrar seus talentos e ideias. Projetos pessoais ou criativos ganham destaque quando você decide acreditar mais no próprio potencial.
Dica cósmica: Seus sonhos merecem sair do papel.