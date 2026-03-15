ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (entre 16 e 22 de março) para cada signo pode abrir caminhos inesperados

A semana favorece decisões corajosas, encontros marcantes e oportunidades que mudam o rumo de planos antigos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 16 e 22 de março, a sensação de recomeço fica cada vez mais evidente. No dia 18, acontece a Lua Nova em Peixes, trazendo inspiração, sensibilidade e abertura para novos sonhos. Poucos dias depois, no dia 20, começa a temporada de Áries, que incentiva atitude, coragem e iniciativa. É como se o universo primeiro convidasse você a imaginar o que deseja e, em seguida, desse o empurrão necessário para agir. Cada signo tem um dia específico em que essa energia de sorte se manifesta com mais força. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março

Um novo ciclo pessoal começa e traz impulso para mudanças importantes. É um momento de renovação, coragem e foco no futuro. Projetos que estavam apenas na ideia podem finalmente ganhar movimento quando você decide agir sem tanta hesitação.

Dica cósmica: Confie no seu instinto e comece agora.

Touro

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 18 de março

A Lua Nova abre espaço para novas conexões e parcerias importantes. Alguém pode surgir de forma inesperada e contribuir diretamente para um projeto ou objetivo seu. Estar aberto a pessoas diferentes do seu círculo habitual pode trazer sorte.

Dica cósmica: Grandes oportunidades às vezes chegam disfarçadas de encontros simples.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana: sábado, 21 de março

O foco recai sobre carreira e prosperidade. O período favorece avanços profissionais, decisões estratégicas e reconhecimento por esforços recentes. A sorte aparece quando você toma atitude e assume protagonismo nas próprias escolhas.

Dica cósmica: Confiança na própria capacidade abre portas.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março

Questões ligadas a propósito e trajetória profissional ganham clareza. Pode surgir uma nova direção ou a confirmação de que você está no caminho certo. É um momento poderoso para pensar em longo prazo.

Dica cósmica: O que começa agora pode crescer muito no futuro.

Leão

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março

Uma sensação de clareza mental começa a surgir depois de semanas de reflexão. Com as ideias mais organizadas, fica mais fácil traçar planos concretos para os próximos meses. O momento favorece decisões estratégicas.

Dica cósmica: Planejamento agora evita dúvidas depois.

Virgem

Dia mais sortudo da semana: domingo, 22 de março

Um momento de introspecção pode trazer uma revelação importante sobre seus desejos mais profundos. Permitir-se sonhar mais alto ajuda a alinhar seus próximos passos com aquilo que realmente faz sentido para sua vida.

Dica cósmica: Nem sempre o caminho mais lógico é o que traz felicidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 17 de março

Esse é um dia ideal para refletir sobre escolhas recentes e perceber o quanto você evoluiu. Uma pausa para olhar a própria vida com honestidade pode revelar qual direção merece sua energia.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é uma decisão de sorte.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março

Uma ideia ou desejo antigo ganha força novamente. Este é um momento favorável para começar algo criativo ou dar forma a um projeto que sempre esteve nos seus planos.

Dica cósmica: O primeiro passo transforma sonho em realidade.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana: domingo, 22 de março

A energia do dia favorece alegria, romance e entusiasmo com a própria vida. Você sente vontade de investir mais naquilo que traz felicidade verdadeira. Seguir esse impulso pode gerar experiências muito positivas.

Dica cósmica: Priorizar sua felicidade também é uma escolha estratégica.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 20 de março

Depois de um período de dúvidas, as ideias começam a se organizar novamente. Com mais clareza sobre seus planos, fica mais fácil tomar decisões e avançar com confiança.

Dica cósmica: Clareza mental é o melhor ponto de partida.

Aquário

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 19 de março

Esse é um dia poderoso para definir metas e declarar suas intenções com clareza. Quando você se posiciona de forma direta sobre o que deseja, as oportunidades começam a surgir.

Dica cósmica: Dizer em voz alta o que você quer fortalece sua direção.

Peixes

Dia mais sortudo da semana: sábado, 21 de março

A autoconfiança aumenta e traz coragem para mostrar seus talentos e ideias. Projetos pessoais ou criativos ganham destaque quando você decide acreditar mais no próprio potencial.