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Repórter discute com mulher que invadiu participação ao vivo: 'Ninguém te convidou'

Interrupção aconteceu durante transmissão do ICL Notícias e gerou discussão diante das câmeras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:13

Heloísa Villela Crédito: Reprodução

Uma entrada ao vivo da jornalista Heloísa Villela terminou em confronto nesta quinta-feira (30), em Brasília, após a repórter ser interrompida por uma mulher que questionou seu trabalho diante da câmera.

A profissional falava diretamente da capital federal quando a mulher surgiu ao fundo e passou a acusá-la de divulgar informações incorretas. Sem interromper completamente a transmissão, Heloísa reagiu à abordagem e criticou a interferência.

Heloísa Villela 1 de 8

Segundo a jornalista, a mulher não teria domínio do tema tratado e estaria atrapalhando o exercício da profissão no local. Mesmo após a primeira intervenção, a mesma pessoa voltou a se posicionar em frente à câmera, elevando o tom da discussão.

Durante o bate-boca, a repórter afirmou que não havia autorização para a participação da mulher na transmissão e reforçou que o espaço era destinado à cobertura jornalística. A interlocutora, por sua vez, continuou contestando o conteúdo exibido, mencionando a pauta relacionada aos atos de Atos de 8 de janeiro de 2023.

A situação se intensificou quando a mulher passou a apontar o dedo em direção à jornalista, mantendo as críticas. Heloísa respondeu associando a reação ao que classificou como disseminação de desinformação, citando a influência de conteúdos compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagem.